Rauman telakalla on voinut altistua tuberkuloositartunnalle – harvinainen lääkkeille vastustuskykyinen taudin muoto on havaittu yhdellä henkilöllä

Rauman telakan alueella kuukauden työskennelleellä henkilöllä on todettu monille lääkkeille vastustuskykyinen keuhkotuberkuloosi. Suomessa MDR-TB on harvinainen. Niitä todetaan vain muutamia tapauksia vuodessa. Satakunnassa on aiemmin ollut vain yksittäinen lääkehoidolle vastustuskykyinen tuberkuloositapaus.

Harvinaiselle tuberkuloosin muodolle on altistunut Rauman telakalla neljä henkilöä ja lisäksi tartunnanjäljitystoimet ja keuhkokuvaukset ulotetaan koskemaan 23 henkilöä. Kuvituskuva. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle