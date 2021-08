Suomen pisin silta ja miljoonahanke Kruunusillat etenemässä kustannuskiistoista huolimatta – sen raitiotie valmistuu useammassa osassa

Helsingin Kruunusillat-hanke aiotaan rakentaa aiemmasta suunnitelmasta poiketen useammassa osassa. Ensimmäisen raitiotieosuuden Laajasalosta Hakaniemeen on määrä valmistua 2026. Hakaniemestä rautatieasemalle pääsisi 2028.

Helsinkiin rakennettava Kruunusillat-hanke näyttäisi etenevän kustannusten nousua koskevasta kiistelystä huolimatta. Raideyhteys aiotaan kuitenkin rakentaa aiemmasta suunnitelmasta poiketen useammassa osassa.

Ensimmäisen raitiotieosuuden Laajasalosta Hakaniemeen on määrä valmistua 2026.

Hakaniemestä rautatieasemalle kulkevan osuuden valmistelua ollaan niin ikään jatkamassa, mutta tätä osuutta koskeva kustannusarvio tuodaan vielä erikseen valtuuston päätettäväksi. Hakaniemestä rautatieasemalle pitäisi suunnitelman mukaan päästä kulkemaan 2028.

Kolmas osuus eli niin kutsuttu Yliskylän lenkki ei ole valtuuston käsiteltävänä vielä tänään ollenkaan, vaan siitä päätetään mahdollisesti erikseen.

Kuva: Yle / Derrick Frilund

Kustannuksista kiistaa

Kruunusillat-hankkeen kustannuksista syntyi iso kiista, mutta sen palauttamista valmisteluun esitti kaupunginhallituksen käsittelyssä vain RKP, joten hankkeen edistämisen odotetaan saavan valtuuston enemmistön kannatuksen. Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan tänään illalla.

Kustannuksista syntyi kiista, koska Kruunusillat-hankkeen kustannusarvio nousi viidessä vuodessa valtuustolle esitetystä 430:stä miljoonasta eurosta lähes 800:aan miljoonaan euroon. Kustannukset ovat ylittymässä sekä varsinaisen raiderakentamisen että muiden siihen liittyvien rakennushankkeiden osalta.

Raideosuuden alustava kustannusarvio oli 260 miljoonaa euroa, kun Helsingin valtuusto hyväksyi hankesuunnitelman vuonna 2016.

Kuluvan vuoden tammikuussa raideosuuden kustannusarvio oli 350 miljoonaa euroa vuoden 2015 hintatasossa, mikä tarkoittaa noin 370 miljoonaa euroa vuoden 2021 hintatasossa.

Nyt päätettävän ensimmäisen vaiheen kokonaiskustannusarvio on 326 miljoonaa euroa, joten kustannusylitys ensimmäisen vaiheen osalta on noin 70 miljoonaa euroa.

Kalustohankintojen ja Laajasalon varikkohankkeen osalta kustannusarvio on noussut 115 miljoonasta yhteensä noin 180 miljoonaan euroon.

Vuonna 2016 raitiotietä koskevaa päätöstä tehtäessä todettiin, että raitiotiehankkeen rakentamisen yhteydessä tulee toteuttaa myös niin sanottuja siihen liittyviä hankkeita reitin varrella Kruunuvuorenrannassa, Kalasatamassa, Hakaniemessä ja keskustassa. Näiden kustannuksiksi arvioitiin 50 miljoonaa euroa.

Raitiotien rakentamiseen liittyvien hankkeiden kustannusarvio on nyt noussut lähes viisinkertaiseksi, 235 miljoonaan euroon, mikä selittää valtaosan kokonaishankkeen kustannusten noususta.

Vihreiden Reetta Vanhanen: Kruunusillat on tärkeää saada etenemään

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajan Reetta Vanhasen mukaan Kruunusillat on tärkeä saada etenemään, sillä Laajasalossa odotetaan nopeaa raitiotieyhteyttä.

– Uudet asuinalueet tarvitsevat toimivat joukkoliikenneyhteydet, Vanhanen sanoo.

Hänen mukaansa kustannuksista on tärkeää käydä keskustelua valtuustossa ja kehittää jatkossa hankesuunnittelua.

Vanhanen kuitenkin huomauttaa, että kustannusten nousua selittävät pitkälti juuri raiderakentamiseen liittyvien hankkeiden kustannusten kasvaminen.

Esitetyssä kokonaiskustannusten nousussa on siis mukana esimerkiksi radan varteen sijoittuvan asuntorakentamisen infrastruktuurin liittyviä projekteja, jotka on arvioitu olevan järkevää toteuttaa samalla kun raideyhteyttä rakennetaan.

SDP:n valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Ville Jalovaara sanoo, että kustannuksista on hyvin tarpeellista keskustella.

– Kustannuksista on syytä keskustella ja selvittää niitä. Selvää on kuitenkin, että asuntoalueille on saatava hyvät liikenneyhteydet, Jalovaara summaa.

Kokoomuksen Dadiel Sazonov: Kaupunkilaisten voitava luottaa päätöksiin

Kokoomuksen ryhmää kaupunginhallituksessa johtavan apulaispormestarin Daniel Sazonovin mukaan on kestämätöntä, että kustannukset julkisissa hankeissa ylittävät budjetin lähes säännönmukaisesti.

Sazonov sanoo, että kaupunkilaisten on kuitenkin voitava luottaa kaupungin päätöksentekoon.

– On kestämätöntä, että kustannukset julkisissa hankkeissa ylittävät budjetin lähes säännönmukaisesti. Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että kaupunkilaisten on voitava luottaa kaupungin päätöksentekoon ja siihen, että luvatut liikenneyhteydet toteutetaan, Sazonov sanoo.

Sekä Helsingin Kruunuvuorenrantaan että Laajasaloon rakennetaan paljon uusia asuntoja.

Helsingin entinen pormestari Jan Vapaavuori (kok.) käynnisti ulkopuolisen selvityksen voimakkaasti kohonneiden kustannusten vuoksi.

Selvitys Suomen pisimmän sillan huimasti paisuneesta budjetista valmistui viime kesänä.

Selvityksen mukaan Helsingillä on parannettavaa sekä hankkeita koskevassa päätöksenteossa että tiedonkulussa, jotta vastaavaa budjetin paukkumista ei tapahtuisi.

Ulkopuolisen selvityksen mukaan päätökset olisi hyvä tehdä kaksivaiheisena, jolloin ensin päätettäisiin hankkeiden suunnittelun jatkamisesta ja varsinainen toteutuspäätös tehtäisiin vasta myöhemmin.

Selvityksen mukaan kustannustaso tulisi hyväksyttää uudelleen valtuustossa ennen hankkeeseen ryhtymistä.

Voit keskustella Kruunusillat-hankkeesta torstaihin kello 23 asti.

Lue myös:

Selvitys Suomen pisimmän sillan huimasti paisuneesta budjetista valmistui: Helsingillä on petrattavaa päätöksenteossa ja tiedonkulussa

Helsingin Kruunusillat-raitiotiehankkeen hinta tuplaantui 800 miljoonaan euroon, nyt pormestari Vapaavuori vaatii selitystä tilanteelle