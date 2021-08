Moni lääkäri on antanut koronalle kasvot ja saa kansalta kiitosta, vaikka asia olisi ikävä – "Viestintä on myös luottamuksen rakentamista"

Pandemian aikana paljon esillä olleiden asiantuntijoiden viesti ei aina ole mukavaa kuultavaa, mutta se ei estä heidän arvostamistaan tai jopa palkitsemistaan. Kyse on luottamuksesta ja myös yhteisöllisyydestä, sanovat asiantuntijat.

Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta on antanut alueellaan koronalle kasvot ja saanut työstään kiitosta. Hänen mukaansa pohjalaismaakunnissa viestiminen on onnistuttu hoitamaan neutraalissa tai jopa positiivisessa hengessä, ja soo-soon osuus on pidetty mahdollisimman pienenä. Kuva: Yle/Moa Mattfolk