Siviilien evakuointi loppuu Kabulin lentoasemalta lähipäivinä kokonaan – tuhansia ihmisiä jää jälkeen

Länsiliittouman valtiot ovat riippuvaisia Yhdysvaltojen tuesta Afganistanin evakuointien toteuttamisessa. Kun Yhdysvallat poistuu maasta alle viikon päästä, muidenkin on lähdettävä.

Eurooppalaisjohtajien vetoomukset Kabulin lentoaseman evakuointien pitkittämisen puolesta kaikuivat tiistain G7-kokouksessa kuuroille korville. Presidentti Joe Biden ilmoitti kollegoilleen ja hieman myöhemmin muulle maailmalle (siirryt toiseen palveluun), että Yhdysvallat poistuu Afganistanista 31. elokuuta, kuten oli aiemmin suunniteltu.

– Mitä nopeammin voimme lopettaa, sen parempi, Biden sanoi televisiopuheessan keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.

Politico-lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan Britannian ja Ranskan oli suorastaan taivuteltava Yhdysvaltoja osallistumaan etänä pidettyyn G7-maiden hätäkokoukseen. Jo ennen kokouksen alkua kaikille oli selvää, ettei Yhdysvallat suostuisi pidennykseen.

Perusteltuna huolenaiheena on, ettei nykyisellä aikataululla läheskään kaikkia evakuoitaviksi tarkoitettuja millään ehditä evakuoida ajoissa.

New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan pelkästään amerikkalaisia on Afganistanissa edelleen tuhansia, ja Yhdysvalloille työskennelleitä afganistanilaisia kymmeniä tuhansia.

Ihmisiä saatettiin evakuointilennolle Kabulin lentoasemalla tiistaina. Kuva: AOP

Bidenin mukaan Yhdysvaltojen on kuitenkin pysyttävä aikataulussa, koska 31. elokuuta on takaraja, josta on päästy yksimielisyyteen Talibanin kanssa. Afganistanissa vallan kaapannut ääriliike sanoo, että se ei enää salli evakuointeja tuon päivän jälkeen.

Lisäksi Biden sanoi, että mitä pidempään evakuoinnit Kabulin lentoasemalla jatkuvat, sitä todennäköisempi on terroristijärjestö Isisin Afganistanin-haaran isku lentoasemalle tai sen läheisyyteen.

Tällä hetkellä lähes 6 000 Yhdysvaltojen sotilasta turvaa Kabulin lentoasemaa. Ilman heitä muiden länsiliittouman valtioiden on käytännössä mahdotonta jatkaa omia evakuointioperaatioitaan.

Vielä eilen tiistaina eurooppalaisvaltiot esittivät kilvan julkisia toivomuksia, että evakuointia jatkettaisiin vielä syyskuun puolelle. Tänään keskiviikkona yksi toisensa jälkeen on ilmoittanut evakuointien loppumisesta lähipäivinä.

Ihmiset jonottivat evakuointikoneeseen Kabulin lentoasemalla tiistaina. Kuva: AOP

Eurooppalaiset kiiruhtavat pois jo aiemmin

Britannian ulkoministeri Dominic Raab sanoo, että evakuointi lopetetaan ja brittisotilaat lähtevät maasta elokuun loppuun mennessä.

Ranska aikoo todennäköisimmin lopettaa omat evakuointinsa huomenna torstaina. Tuoreimpien tietojen mukaan Ranskan operaatio saattaa kestää vielä päiviä tai ainoastaan joitakin tunteja.

Saksan yleisradioyhtiö ARD (siirryt toiseen palveluun) kertoi, että Saksan viimeiset evakuoinnit saatettaisiin lentää jo tänään keskiviikkona.

Liittokansleri Angela Merkel painotti kuitenkin myöhemmin, että Saksa jatkaa evakuointeja niin pitkään kuin se on vastuullisesti mahdollista. Apua Saksaa auttaneille afganistanilaisille on Merkelin mukaan tarjolla vielä elokuun jälkeenkin, vaikka lennot loppuvat.

Puola kertoi tänään jo lopettaneensa omat evakuointinsa kasvaneiden turvallisuusriskien vuoksi. Myös Unkarista viestittiin, että operaatio alkaa olla sen osalta ohi.

Yhdysvallat aikoo myöskin lopettaa siviilien evakuoinnin lähipäivinä. Syy siviilievakuointilentojen lopettamiselle jo ennen elokuun 31. päivää on, että sotilaiden poistuminen vie lisäksi oman aikansa.

Ihmiset odottivat evakuointia lentoaseman lähistöllä tiistaina. Kuva: AOP

Tuhannet jäävät jälkeen

Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanoi vielä G7-kokouksen jälkeen (siirryt toiseen palveluun), että turvallisuustilanteen salliessa kanadalaissotilaat voisivat jäädä Afganistaniin jatkamaan evakuointeja vielä syyskuun puolelle.

Myöhemmin pääministerin esikunnasta tarkennettiin, että tämä tulisi kyseeseen vain, jos Yhdysvallat päättäisi sittenkin jäädä pidemmäksi aikaa.

Biden nimittäin jätti vielä pienen takaportin auki. Yhdysvaltain puolustusministeriö ja ulkoministeriö selvittävät presidentin mukaan b-suunnitelmia sen varalle, että Afganistaniin olisikin pakko jäädä vielä pidemmäksi aikaa.

Afganistanista on Bidenin mukaan evakuoitu viimeisen kymmenen päivän aikana jo lähes 71 000 ihmistä. Viime päivinä tahti on kiihtynyt, ja takarajan lähestyessä se kiihtyy entisestään.

Ikkuna on kuitenkin sulkeutumassa tuhansilta ihmisiltä, jotka vielä pyrkivät epätoivoisesti Talibania pakoon ja joilla muuten olisi edellytykset tulla evakuoiduksi.

