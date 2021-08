Moottorisahataiteen veistokurssit täyttyvät hetkessä innokkaista oppilaista – Lajin Suomen-mestari: "Veistäminen elää voimakasta nousukautta"

ITE-taiteilija Juha Käkelä sijoittui vastikään kolmanneksi 2-päiväisessä karhunveiston mestaruuskisassa Ilomantsissa. Mies on harrastanut moottorisahataidetta vuodesta 1998 ja on kaksinkertainen Suomen mestari. Video: Timo Turpeinen / Yle

ITE-taiteilija Juha Käkelä sijoittui vastikään kolmanneksi 2-päiväisessä karhunveiston mestaruuskisassa Ilomantsissa. Mies on harrastanut moottorisahataidetta vuodesta 1998 ja on kaksinkertainen Suomen mestari. Video: Timo Turpeinen / Yle

Ylöjärveläinen moottorisahataiteilijan Juha Käkelän innostus alkoi, kun mökkitukeista tulikin eläimiä. Puu kiehtoo häntä elävänä materiaalina. Helposti saatavilla olevaa materiaalia on myös helppo työstää.

Ylöjärven Takamaalla pihapiiri pullistelee erilaisia puuveistoksia, joiden aiheet vaihtelevat karhuista naishahmoihin. Maata kuorruttaa paksu sahanpurukerros.

Töiden keskellä astelee Juha Käkelä, jonka viimeisin saavutus on pronssisija Ilomantsissa pidetyssä karhunveiston mestaruuskisassa.

Ansioituneen moottorisahataiteilijan ura alkoi melkein vahingossa – lahjasahasta.

Käkelä tankkaa työn alussa aina kymmenen moottorisahaa valmiiksi täyteen. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

– Sain aikoinaan kolmekymppisenä lahjaksi käytetyn moottorisahan. Piti tehdä mökki takapihalle, ja tukeista alkoikin tulla eläimiä. Mökit jäivät tekemättä.

– Koulussa olin hyvä käsitöissä ja musiikissa, mutta muu ei niinkään kiinnostanut. Puukko on pysynyt hyvin kädessä pienestä pitäen. Olen myös tehnyt koko ikäni öljyvärimaalauksia.

Käkelä on itseoppinut ITE-taiteilija, sillä uran alkuvaiheessa ei ollut vielä kursseja tarjolla.

– Nysväsin itsekseni takapihalla, yritin katsoa mallia ja opiskella anatomiaa lasten leluista. Pikkuhiljaa alkoi tulla oppia ja kokemusta – töitä kehtasi antaa äidillekin lahjaksi, hän naurahtaa.

Puuveistosten aiheet vaihtelevat karhuista naishahmoihin. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Kymmenen tankattua sahaa

Käkelä käyttää töissään kaikenlaista puuta, mutta pääasiassa lehtikuusta, douglaskuusta, poppelia ja raitaa. Paras veistos tulee hänen mielestään lehtikuusesta.

Puu kiehtoo taiteilijaa elävänä materiaalina, jota saa Suomessa helposti ja halvalla. Sitä on myös helppo työstää.

Ja tottakai ammattilaisen sahojen täytyy olla kunnossa.

Käkelä tankkaa työn alussa aina kymmenen moottorisahaa valmiiksi täyteen. Näin voi vaihtaa lennosta sahaa eivätkä hyvä flow ja fiilis pääse katkeamaan.

– En juurikaan maalaa omia töitäni, yleensä poltan ne ja laitan öljyä päälle. Teen veistoksen taakse viiltoja, ettei naaman eteen tule isoja halkeamia, hän kertoo.

Käkelä vakuuttaa moottorisahataiteilun olevan turvallinen laji. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Veistäminen saattaa näyttää hurjalta, mutta Käkelä torppaa puheet vaarallisuudesta.

– Yli kuuden vuoden aikana veistokursseillani on ollut mukana satoja ensikertalaisia. Mitään vaurioita tai haavereita ei ole koskaan sattunut. Kun on turvavälineet ja sahat kunnossa ja tasainen tanner työalustana, on homma tosi turvallista.

Puukansa halajaa kursseille

Juha Käkelä on huomannut, että puun työstäminen kiinnostaa nykypäivänä ihmisiä. Hänen veistokursseilleen riittää kaikenikäisiä tulijoita.

– Korona on varmaan vaikuttanut paljon kotona tekemiseen. Tietoisuus leviää myös somen kautta, kun postataan kuvia töistä Facebookiin ja Instagramiin. Tämä on helppo ja hauska harrastus, eivätkä työkalut maksa paljon.

Käkelän vetämät kansanopiston kurssit ovat olleet alusta asti loppuunmyytyjä.

– Pohjanmaalta soitti kerran kansanopiston rehtorikin ja ihmetteli, että mitä niillä kursseilla oikein tehdään, kun he eivät ole koskaan saaneet äijiä mitenkään mukaan, ja nyt kurssit ovat täynnä.

Käkelä asuu ja työskentelee Pirkanmaan Ylöjärvellä. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Käkelän oppilaat ovat menestyneet alan kisoissa. Olemmeko me suomalaiset moottorisahaveistäjien kansaa? Kysymys hymyilyttää miestä.

– Me ollaan kollegan sanoin puukansaa, mutta moottorisahaveistossa olemme vähän jälkijunassa – vielä pitäisi pikkuisen harjoitella. Tietoisuutta ja opetusta voisi lisätä.