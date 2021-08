Yli tuhat ravintolaa on määrätty maksamaan koronatukia takaisin valtiolle – niistä ainakin sata päätyy ulosottoon, arvioi viranomainen

Ravintoloille ilman hakemuksia myönnetty kesän 2020 koronatuki oli automattimaksatuksen takia nopea, mutta johti osalla liian suuriin korvauksiin. Tukia on yhä palauttamatta noin 500 yrityksellä. Kassat ammottavat tyhjyyttään, sanoo edunvalvoja Mara.

Ravintolat saivat myydä vain take away -ruokaa huhti–toukokuussa 2020. Niille hyvitettiin 15 prosenttia rajoitusten vuoksi pudonneista tuloista. Myöhemmin ravintoloita on tuetty muilla koronatuilla. Arkistokuva. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle