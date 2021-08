Tytti Yli-Viikarin rikosepäily siirtyy syyteharkintaan – epäiltynä myös toinen VTV:n johtaja

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi Valtiontalouden tarkastusvirastoa (VTV) koskevan rikostutkinnan.

Kahta virastossa työskennellyttä epäillään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Asia siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan.

Rikostutkinta koskee VTV:n virkamiehen kanssa tehtyä sopimusta, jossa tälle maksettiin palkkaa kahden vuoden ajalta ilman työvelvoitetta. Eduskunnan oikeusasiamies on todennut sopimuksen olevan lainvastainen (siirryt toiseen palveluun).

KRP ei kerro epäiltyjen nimiä. Aiemmin on kerrottu, että rikoksesta epäillyt ovat entinen pääjohtaja Tytti Yli-Viikari ja johtaja Mikko Koiranen.

Lisäksi syyteharkintaan on siirtynyt toinen rikosepäily, joka koski Finnair Plus -kanta-asiakasohjelman lentopisteiden käyttöä.

– Esitutkinnan perusteella on epäiltävissä, että virkamies on käyttänyt virkamatkoista kertyneitä ja näin ollen lähtökohtaisesti työnantajalle kuuluvia lentopisteitä henkilökohtaisiin tarkoituksiin, tutkinnanjohtaja Tommi Reen sanoo KRP:n tiedotteen mukaan.

Asiassa epäillään yhtä henkilöä maksuvälinepetoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Keskusrikospoliisi alkoi tutkia epäiltyjä rikoksia helmikuussa 2021.

Epäillyt kiistävät, kumpikin on siirretty tehtävästään

Eduskunta irtisanoi Yli-Viikarin kesäkuun lopussa. Eduskunnan kansliatoimikunta oli aiemmin katsonut, että luottamus Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia viraston johdossa on romahtanut. VTV on puolestaan pidättänyt virasta Koirasen.

Yli-Viikari on itse koko ajan kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Hän on myös valittanut irtisanomisestaan hallinto-oikeuteen (siirryt toiseen palveluun). Myös Koiranen on STT:n tietojen mukaan kiistänyt virkarikoksen.

VTV tarkastaa valtion taloudenhoitoa. Yli-Viikarin rahankäyttö viraston johdossa on herättänyt huomiota jo pitkään. Yle kertoi syksyllä 2020, että silloinen pääjohtaja oli matkustellut yli 100 000 eurolla veronmaksajien piikkiin vuosina 2018–2019. Myöhemmin Ilta-Sanomat kertoi (siirryt toiseen palveluun), että Yli-Viikarille on ostettu kauneudenhoitopalveluita yli 4 000 eurolla vuosina 2017–2020.

Yli-Viikarilla on VTV:ssä edelleen pysyvä virka ylijohtajana. Hän on ollut vapautettuna siitä pääjohtajakautensa ajan. Hänen poissa ollessaan ylijohtajan virkaa ei ole hoitanut kukaan eikä siihen tällä hetkellä kuulu mitään tehtäviä.

Yli-Viikarilla on oikeus palata ylijohtajan virkaan sen jälkeen kun hänen pääjohtajakautensa päättyy eli käytännössä vuodenvaihteessa. Tuolloin umpeutuu sekä irtisanomisaika hänen pääjohtajan tehtävästään että ennalta määritetty pääjohtajakausi.