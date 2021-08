Kaksivuotinen eskarikokeilu kiristää pulaa pätevistä varhaiskasvatuksen opettajista – OKM: "On kuntia, joissa ei ole yhtään kelpoista opettajaa"

Kaksivuotisessa esiopetuksen kokeilussa on mukana 105 kuntaa. Pätevistä varhaiskasvatuksen opettajista on kuitenkin kova pula, johon koulutuksella ei ole pystytty vastaamaan. Pieni palkka koulutukseen pituuteen suhteutettuna ei houkuttele alalle.

Esiopetuksen kaksivuotinen kokeilu nähdään hyvänä ratkaisuna varhaiskasvatuksen ammattilaisten keskuudessa, mutta koko alaa varjostaa samaan aikaan puute pätevistä opettajista.

Rovaniemi ja Tornio ovat kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukuntia. Rovaniemellä esiopetuksen kokeilussa on mukana neljä päiväkotia ja yhteensä noin 80 lasta. Pätevää varhaiskasvatuksen esiopetuksen henkilöstöä on ollut vaikea löytää.

– Kyllä pikkuisen hikeä pukkasi ennen kesälomaa, kun kävin vaihtokauppaa yhden toisen päiväkodin kanssa. Onneksi puskaradio toimi ja saatiin sitä kautta pätevät opettajat, päivittelee Rovaniemen varhaiskasvatusyksikön johtaja Anna-Liisa Haahti.

Torniossa kokeilussa on mukana kolme päiväkotia ja runsaat 31 lasta. Varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Keloneva huokaisee helpotuksesta, sillä kaikkiin ryhmiin on löytynyt pätevät opettajat.

– Kokeilu on positiivinen asia ja olemme onneksi saaneet kaikkiin ryhmiin pätevät opettajat.

Viisivuotiasta Väinö Pekkalaa esikoulu hieman alussa jännitti. Äiti Emilia Pekkala toivoo, että varhennetussa esikoulussa opeteltaisiin enemmän sosiaalisia taitoja. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Helpotusta vasta vuosien päästä, jos silloinkaan

Laajennettua, kaksivuotista esiopetusta kokeillaan useissa Suomen kunnissa ja siihen osallistuvat 2016 ja 2017 syntyneet lapset. Kokeilukunnista OKM:öön saapuneista palautteista heijastuu pätevän työvoiman puute.

– Se on aika herättävä tilanne. Meille on tullut yhteydenottoja kunnista, joissa ei ole yhtään kelpoista opettajaa, toteaa opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntija Mervi Eskelinen.

Varhaiskasvatuksen opettajapula on muhinut jo pitkään ja kaksivuotinen esiopetuksen kokeilu tuo henkilöstöpulaan oman lisänsä.

– Kyllähän varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa koko maassa, pääkaupunkiseudulla ja muualla kuten Lapissa tai Kainuussa, laskee Opetushallituksen opetusneuvos Arja-Sisko Holappa.

Kaksivuotisesta esiopetuksen kokeilusta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Työssä on ollut mukana tiiviisti Opetushallitus, joka on luonut kaksivuotiseen esiopetukseen valtakunnallisen opetussuunnitelman.

Esiopetus on suosittua ja lähes kaikki lapset käyvät esikoulun, sillä opetus- ja kulttuuriministeriön viimeisen tilaston mukaan esikoulun käyneitä on 99,2 prosenttia.

Lue lisää: Tuhannet 5-vuotiaat lapset aloittivat maksuttoman esiopetuksen – Meeri, 5, on tyytyväinen, kun eskarissa ei enää tarvitse nukkua päiväunia

Viisivuotiasta jännittää, mutta "mieli on hyvä"

Rovaniemellä Naavametsän päiväkodissa riittää vilskettä. Kaksivuotisen esikoulun ovat aloittaneet viisivuotiaat Saima Pyykkö ja Väinö Pekkala.

Saima Pyykkö näyttää kiipeilytelineellä muutaman voimistelutempun ennen kuin saapuu juttelemaan alkavasta esikoulusta.

– Joo, mukavaa on oppia. Siellä voi piirtää vaikka hienon rakettitaivaan tai sateenkaaritaivaan. Siellä voisi oppia myös poneista, miettii Saima Pyykkö ja toivoo, että pääsisi pelaamaan jalkapalloa johonkin seuraan.

Väinö on täyttänyt juuri viisi vuotta ja on ryhtynyt mielellään esikoululaiseksi. Hän näyttää ensin päiväkodin pihalla yleisölle kuinka iso kuorma-auto lastataan ja sitten ajetaan.

– Hyvä mieli ja olo on, mutta jännittää kyllä, toteaa Väinö Pekkala esikoulusta.

Kokeilu on tervetullut, sanovat eskarilainen ja vanhempi

Kaksivuotinen esikoulukokeilu on vanhempien mielestä tervetullut ratkaisu. Saima Pyykön äidin, Ansku Pyykön mielestä varhaistettu esikouluopetus tulee tyttärelle kuin tilauksesta.

– Syksyllä Saima sanoi, että haluaisi olla eskarilainen. Hän on hyvin valmis ja kypsä siihen, on innoissaan, kertoo Ansku Pyykkö.

Vanhemmat toivovat, ettei esikoulu viisivuotiaille ole liian teoreettinen ja tietopainotteinen. Väinö Pekkalan äiti, Emilia Pekkala näkee pääasiassa kaksivuotisessa esikoulussa myönteisiä asioita.

– Vuosi on tosi lyhyt aika, jossa pitäisi oppi ponnistamaan koulutielle. Siinä saa enempi aikaa sopeutua koulumaailmaan ja kartuttaa sosiaalisia taitoja. Näen tässä hyviä mahdollisuuksia.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten mielestä esiopetuksessa täytyy oppia asioita lasten luontaisen toiminnan, leikin kautta.

– Tärkeintä on lähteä lapsesta, mikä hänelle on merkityksellistä ja tarkoituksellista. Siihen täytyy panostaa, missä vaiheessa lapsi on omaa kehitystään ja omaa oppimista. Kaikkia ei voi tasapäistää, muistuttaa Rovaniemen varhaiskasvatusyksikön johtaja Anna-Liisa Haahti.

Anna-Liisa Haahti uskoo, että kaksivuotinen esikoulu on hyvä asia, jossa lapselle jää paremmin aikaa valmistautua alakouluun. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Palkka ja työolot eivät houkuttele

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan varhaiskasvatuksen opettajien koulutuspaikkoja on lisätty vuodesta 2018, kun lakia uudistettiin. Nyt sisään otetaan opiskelijoita noin tuhat vuosittain. Silti nykyiset määrät eivät riitä kattamaan tarvetta.

– Puhutaan sadoista tai tuhansista opettajista, joita tarvitaan. Heitä ei ihan niin nopeasti pystytä kouluttamaan. Edelleenkin aloitusmääriä täytyisi tarkastella ja nostaa, painottaa opetusneuvos Arja-Sisko Holappa.

Täydennyskoulutuksella pyritään myös pätevöittämään varhaiskasvatuksen opettajia, mutta toistaiseksi sekään ei ole kyennyt vastaamaan opettajapulaan.

– Moni opettaja toivoo saavansa esiopetuskelpoisuuden ja pystyisi päivittämään taitojaan varhaisen pedagogiikan taitoja. Siitäkin tarjonnasta on pulaa, kertoo Holappa.

Jos kaikki valmistuvat opettajat siirtyisivät kentälle, niin OKM:n erityisasiantuntija Eskelisen mukaan ongelma voisi korjaantua pitemmällä aikavälillä. Tosiasia kuitenkin on, että valmistuneet siirtyvät usein muihin tehtäviin kuin varhaiskasvatuksen opettajiksi.

Syyt ovat selkeät.

– Työelämän täytyy olla houkuttelevaa ja työolojen kunnossa sekä palkkaa täytyy tarkastaa. Ne ovat ne asiat, jotka saavat varhaiskasvatuksen opettajat siirtymään muualle. Ne asiat täytyy korjata, luettelee erityisasiantuntija Eskelinen OKM:stä.

Kaksivuotinen esiopetuksen kokeilu päättyy vuonna 2024 ja siitä valmistuu seurantatutkimus vuonna 2025.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella perjantaihin 27.8. kello 23 saakka.

Lue myös: Kun päteviä varhaiskasvatuksen opettajia ei ole, on kelpoisuusvaatimuksissa joustettava – tilanne haastaa kunnat ja työpaikat, perheisiin se ei toivottavasti näy