Vauvana Nevermind-levyn kannessa esiintynyt mies haastaa Nirvanan oikeuteen – syyttää yhtyettä lapsipornon julkaisemisesta

Kansikuvassa neljän kuukauden ikäinen Elden on alasti veden alla ja näyttää uivan kohti dollarin seteliä, joka on lisätty kuvaan jälkikäteen

Kansikuvassa neljän kuukauden ikäinen Elden on alasti veden alla ja näyttää uivan kohti dollarin seteliä, joka on lisätty kuvaan jälkikäteen Kuva: Laura Ukkonen / Lehtikuva

Nirvana-yhtyeen Nevermind-klassikkoalbumin kannessa vauvana esiintynyt mies haastaa yhtyeen oikeuteen, uutisoivat muun muassa viihdelehti Variety ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Nykyisin 30-vuotias Spencer Elden syyttää hänestä vauvana otetun kansikuvan olevan lapsipornoa. Lisäksi Eldenin mukaan hänen vanhempansa eivät koskaan allekirjoittaneet lupaa käyttää lapsensa kuvaa levyn kannessa.

Vuonna 1991 ilmestyneen levyn kansikuvassa neljän kuukauden ikäinen Elden on alasti veden alla ja näyttää uivan kohti dollarin seteliä, joka on lisätty kuvaan jälkikäteen. Kuvan on yleisesti ajateltu kommentoivan kapitalismia, Variety kirjoittaa.

Asianajaja: Raha saa lapsen näyttämään seksityöntekijältä

Yhdysvalloissa lasten kuvia ei yleensä ole lain mukaan pidetty lapsipornona, jos ne eivät ole seksualisoituja. Eldenin asianajajan Robert Y. Lewisin mukaan kuva kuitenkin ylittää lapsipornon rajan. Lewisin mukaan kuvassa näkyvä raha saa lapsen näyttämään seksityöntekijältä.

– Vastaajat markkinoivat tarkoituksellisesti Spencerin lapsipornoa ja hyödynsivät kuvan shokeeraavaa luonnetta mainostaakseen itseään ja musiikkiaan hänen kustannuksellaan, kanteessa kirjoitetaan.

Yhtyeen syytetään myös luvanneen peittää Eldenin sukuelimet kuvassa tarralla, mutta näin ei tehty.

Elden vaatii ainakin 150 000 dollaria eli lähes 130 000 euroa jokaiselta vastaajalta, joihin kuuluvat muun muassa jo kuopatun yhtyeen jäsenet Dave Grohl ja Krist Novoselic, edesmenneen keulahahmon Kurt Cobainin leski Courtney Love sekä kuuluisan valokuvan ottanut Kirk Weddle.

Elden on useaan otteeseen poseerannut kansikuvan uusintaversioissa uimahousut päällään. Haastatteluissa hän on kuitenkin puhunut ristiriitaisista tunteistaan kansikuvan ja kuuluisuutensa suhteen.

Lue myös:

Kurt Cobainin kitara huutokaupattiin kuudella miljoonalla dollarilla

Nirvana-yhtyeen laulajan Kurt Cobainin pesemätön ja tupakan polttama villatakki myytiin huutokaupassa 334 000 dollarilla

"Kurt Cobain oli erittäin kurinalainen, ennen studiota piti harjoitella kuukausia" – Manageri muistelee 25 vuotta sitten kuollutta rocktähteä

Konsertti, jonka ei pitänyt toteutua – lähes alkuperäinen Guns N`Roses valtaa Hämeenlinnan

Ystävyys toi ulkomaalaisten pop- ja rocktähtien valokuvat Kuopioon – katso video