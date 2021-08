Kuva: Public Relation Office of 215 Maiwand corps / AFP

Sami Sadat tutki karttaa sotilastukikohdassa Helmandissa 7. kesäkuuta. Kuva: Public Relation Office of 215 Maiwand corps / AFP

Nuori afganistanilaiskenraali, Sami Sadat, on kirjoittanut The New York Times -lehteen (siirryt toiseen palveluun) oman versionsa siitä, miksi Afganistanin armeija hävisi sodan.

Lyhyt versio kuuluu, että Afganistanin armeija teki kaiken voitavansa, mutta maan korruptoitunut hallitus ja Yhdysvaltain vetäytyminen tekivät sodasta mahdottoman voittaa.

Sadat johti 15 000 miehen vahvuisia joukkoja Helmandin maakunnassa Etelä-Afganistanissa. Läntisille tiedotusvälineille hän puhui suorin sanoin sodankäyntitavoistaan.

– Jokainen tänne tuleva taliban joko kuolee tai vammautuu loppuiäkseen, Sadat sanoi ranskalaiselle France 24 -televisiokanavalle (siirryt toiseen palveluun) vielä muutama päivä ennen pääkaupungin Kabulin murtumista.

Afganistanin armeijan sotilaita Heratissa helmikuussa 2014. Kuva: Jalil Rezayee / EPA

Saksassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa sotilas- ja johtamiskoulutusta saanut Sadat oli jo aiemmin herättänyt maailmalla huomiota aktiivisilla somepäivityksillään sotatapahtumista.

NYT:in kirjoituksessaan hän myöntää, että Afganistanin armeija kyllä lopetti taistelemisen, mutta se johtui pääosin ulkoisista syistä.

– Valtapeli ja presidentit pettivät meidät, Sadat kirjoitti ja antoi konkreettisen esimerkin.

– Sodan viimeisten päivien taistelut olivat epätodellisia. Olimme kovassa tulitaistelussa Talibanin kanssa, ja samaan aikaan yhdysvaltalaiset hävittäjät pyörivät yläpuolellamme tekemättä mitään. He olivat vain katsojia.

Sadat arvioi, että yksi ratkaiseva tekijä sodan kululle oli Yhdysvaltain helmikuussa 2020 tekemä epävirallinen rauhansopimus (siirryt toiseen palveluun) Talibanin kanssa.

Sen jälkeen länsi ei enää osallistunut yhtä aktiivisesti suoranaisiin Talibanin vastaisiin hyökkäyksiin.

Lue myös:Mihin perustuu talibanien naisvihamielisyys? Šaria-lain äärimmäisen konservatiivinen tulkinta juontaa heimoyhteiskunnasta ja pitkästä sotatilasta

Pakolaisuus Afganistanista on kysymysmerkki – naapurimaat Pakistan ja Iran ovat kovimmassa paineessa

Taliban on vahvempi kuin koskaan, mutta Afganistankaan ei ole sama kuin vuonna 2001 – grafiikat kertovat tärkeimmistä muutoksista