Kirjailija Jari Järvelä ei pelkää murskata miesneromyyttiä – uudessa romaanissa valokeilaan pääsee Aino Aalto, eikä kuvaus Alvarista ole mairitteleva

Aaltojen arkkitehtuuri on seurannut Jari Järvelää läpi elämän. Nykyisessä kotikaupungissa Kotkassa on Aaltojen 1930-luvulla suunnittelema tehdastyöläisten asuinalue Sunila. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kirjailija Jari Järvelällä on missio. Hän haluaa nostaa valokeilaan naishahmoja, jotka ovat jääneet varjoon historiankirjoituksessa. Hänen uusin romaaninsa kertoo arkkitehti Aino Aallosta.

Jari Järvelä on tuohtunut. Mitä enemmän hän perehtyi Aino Aallon elämään, sitä räikeämmäksi kävi puolison Alvar Aallon ylivalta. Vaikka monet rakennukset ja huonekalut ovat yhdessä suunniteltuja tai jopa selvästi Ainon käsialaa, ovat ne melkein poikkeuksetta menneet Alvar Aallon nimiin.

Asia vaivasi Järvelää niin paljon, että hän halusi antaa Ainolle oman ääneen, vahvan äänen. Fiktiolla ei voi muuttaa historiankirjoitusta, mutta mielikuviin sillä voi vaikuttaa.

– Minulla on missio tuoda esiin poljettujen, vähemmistöjen ääntä. Niiden, jotka eivät ole tuolla eturintamassa tuomassa itseään ja tekemisiään esiin.

Jari Järvelä Kotkassa asuva kirjailija, joka on julkaissut lähes 20 romaania, useita novellikokoelmia ja kirjoittanut näytelmiä, kuunnelmia ja librettoja

ollut Finlandia-ehdokkaana kolmesti, viimeksi vuonna 2018 teoksella Kosken kahta puolta

kiinnostunut arkkitehtuurista, valokuvauksesta, karatesta, luonnossa vaeltamisesta ja kiipeilystä

Jo viime vuonna julkaistu romaani Klik (Tammi) viitoitti tätä tietä. Siinä kuljettiin tunnettujen valokuvaotosten jäljissä, ja kuuluisat mieskuvaajat kuten Robert Capa ja Henri Cartier-Bresson ottivat surutta omikseen fiktiivisen suomalaistytön ottamia kuvia.

Tämänkin tarinan taustalla on totuuden siemen. Tutkimuksissa on paljastanut, että monet Robert Capan Espanjan sisällissodan aikaisista kuvista ovatkin hänen naisystävänsä Gerda Taron ottamia.

Tehtaanjohtajan asuintalo Kantola on hulppea. Jari Järvelä on kiertänyt lähes kaikki Aallon rakennukset Suomessa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kuvaus Alvarista ei ole mairitteleva

Ainon kohdalla Järvelä teki paljon taustatutkimusta. Niiden pohjalta syntyi kuva lahjakkaasta, ylväästä ja työteliäästä naisarkkitehdistä, jota ilman neron mainetta kantanut puoliso ei olisi saanut aikaiseksi puoliakaan suunnitelmistaan.

Alvaria ei kuvata romaanissa mairittelevassa valossa. Hän vaikuttaa kärsimättömältä pikkulapselta, joka hyväntahtoisen itsevaltaisesti paistattelee suosiossa ja rakastaa omaa ääntään.

Vaikka kyse on fiktiivisesti mielikuvasta, hirvittääkö romaanin vastaanotto, kun miesneromyytti murskataan?

– Varmasti joku ottaa herneen nenäänsä. Monet haluaisivat nähdä Alvarin samanlaisena kuin Aalto-maljakon. Kiiltävänä ja virheettömänä. On kuitenkin fakta, että monet Ainon suunnittelemat työt ovat menneet Alvar Aalto -arkkitehtitoimiston nimiin ja sitä kautta Alvarin ansioiksi.

Aino Aalto syntyi Helsingissä vuonna 1894

opiskeli arkkitehdiksi Teknillisessä korkeakoulussa

avioitui Alvar Aallon kannssa 1924

kaksi lasta

pariskunta työskenteli yhdessä

Aino Aalto suunnitteli itsenäisesti useita yksityistaloja ja -huviloita, Pöytyän seurakuntatalon, Noormarkun terveystalon, astioita ja huonekaluja

Artekin toimitusjohtaja

kuoli syöpään vuonna 1949

Romaanissa kysytään, miksei Alvar halunnut muuttaa arkkitehtitoimistonsa nimeä pelkäksi Aalloksi. Tällöin maine olisi jakautunut tasaisemmin kummallekin.

– Se on relevantti kysymys, sillä Alvar halusi mielellään herättää hämmennystä ja esiintyä edelläkävijänä.

Useissa Aino ja Alvar Aallon suunnittelemissa rakennuksissa on metallilaatta, jossa on pelkästään Alvarin signeeraus. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Esimerkiksi saman ikäpolven yhdysvaltalaismuotoilijat Ray ja Charles Eames tunnetaan nimenomaan kaksikkona.

Alvar sinkoili ideoita, Aino vei suunnitelmat loppuun

Alvarin ja Ainon liitto perustui pitkälti yhdessä tekemiseen. Työ antoi sisältöä elämään ja vahvisti sidettä.

Järvelän romaanissa Alvar kuvataan melkoisena naistenmiehenä. Tosielämässä ainakin suhde mesenaatti Maire Gullichsenin oli lämmin.

– Perustan näkemykseni Göran Schildtin Aaltoa käsittelevään kirjoitukseen. Hän näki omin silmin Mairen ja Alvarin kirjeenvaihtoa, josta käsitys rakkaussuhteesta on syntynyt.

Göran Schildt oli kirjailija ja historioitsija, joka kirjoitti useita teoksia Alvar Aallosta.

Jari Järvelä pitää Aaltojen estetiikasta. Tankki-tuoli on yksi hänen suosikeistaan. Kuva on Kantolasta. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Toki Alvarissa oli myös piirteitä, joihin Aino oli rakastunut. He olivat temperamentiltaan toistensa vastakohtia, jotka täydensivät toisiaan.

– Luulen, että Aino ihastui Alvarin innostuneisuuteen ja idearikkauteen. Alvar pursusi ideoita, jotka Aino sitten suodatti ja vei työt päätökseen, kun puoliso oli jo sännännyt seuraavan haasteen kimppuun.

Monet aikalaiset, kuten esimerkiksi Maire Gullichsen, pitivät Ainon tyylitajua pettämättömänä, ja useat pitivät Ainoa jopa Alvaria lahjakkaampana.

Jyväskylän yliopiston vessat jäivät mieleen

Jari Järvelä on aina ollut kiinnostunut arkkitehtuurista. Se oli jopa hänen toiveammattinsa nuoruudessa. Hän päätyi kuitenkin opiskelemaan opettajaksi. Jyväskylän yliopistossa Aaltojen arkkitehtuuri tuli enemmän kuin lähemmäs.

– Kaikilla Jyväskylän yliopistossa käyneillä on varmasti kokemuksia vessoista, jotka ovat niin pienet, että niissä käyminen vaatii akrobatiaa. Rakennus on kaunis, mutta siellä on aika paljon epäkäytännöllisyyttä.

Vuonna 1954 valmistunut Jyväskylän yliopiston päärakennus Seminaarinmäellä edustaa Aaltojen punatiilikautta. Aaltojen arkkitehtuurille tyypilliseen tapaan valo siivilöityy kauniisti sisään, mutta hämyisässä valossa lukeminen oli hankalaa. Järvelä muistaa myös kiikkerät vanerilevyt, jotka olivat luentosalissa kirjoitusalustoina.

– Siellä sitten tehtiin tenttejä selkä köyryssä. Seinällä ei myöskään ollut kelloa, vaan valvojat huutelivat kellonaikoja.

Jyväskylän yliopiston päärakennus on Aaltojen käsialaa. Kuva: Isto Janhunen/Yle

Jyväskylässä Alvar Aallon nimeä toitotettiin joka puolella. Olihan Aalto syntynyt Jyväskylässä ja myös käynyt lukion siellä. Ainosta ei puhuttu mitään. Häneen Järvelä törmäsi vasta, kun perehtyi enemmän arkkitehtuurin.

Sysäys romaanin kirjoittamiseen tuli Inarissa

Opettajan työ vei Järvelän Kotkaan. Siellä hänelle selvisi, että olohuoneiden vakiokoriste, Aalto-maljakko, oli saanut alkunsa paikallisen Karhulan lasitehtaan kilpailussa. Kotkassa puhuttiin, että Alvar oli saanut idean maljakkoon äitinsä alushousuista.

Myös Aino Aalto oli osallistunut lasitehtaan kilpailuihin ja saanut palkinnon astioilla, joiden koristekuvio muistutti veteen heitetyn kiven laajenevia renkaita. Bölgeblick-astiasto tunnetaan nykyisin nimellä Aino Aalto. Se onkin niitä harvoja asioita, joka on yksin Ainon nimissä.

Aino Aallon suunnittelemia astioita. Kuva on otettu Aaltojen kotitalossa Helsingin Munkkiniemessä. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Vaikka Aino Aalto oli väkevästi suunnittelemassa rakennuksia ja myöhemmin Artekin huonekaluja, on ollut vaikea jälkeenpäin sanoa, miten pariskunnan työnjako meni. Kokonaan Ainon piirtämiä ovat ainakin Noormarkun lastentalo ja terveystalo vuodelta 1945, sekä AMA-lamppu, Artekin 606-sivupöytä ja Riihitie-ruukku.

Aaltojen kotitalo on luonnollisesti sisustettu pariskunnan suunnittelemilla huonekaluilla. Riihitiellä sijaitseva talo on nykyisin kotimuseo. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Arkkitehtuuri ja Aino Aallon rooli sivustakatsojana oli jo pitkään kummitellut Järvelän mielessä romaanin aiheena. Hän oli tehnyt hajanaisia muistiinpanoja jo 1980-luvulta lähtien.

Sysäys kirjan kirjoittamiseen tuli toissa kesänä, kun Järvelä oli vaimonsa kanssa Inarissa patikoimassa. He kävivät syömässä paikallisessa, tunnetussa ravintolassa, jonka katossa roikkui Kultakello-lamppuja.

– Pohdimme pitkään kumman kädenjälki näkyy vahvempana lampuissa. Päädyimme molemmat Ainoon. Kultakellossa on jotakin lähes ylimaallisen esteettistä ja herkkää.

Alun perin vuonna 1937 Savoy-ravintolaan suunnitellut valaisimet on merkitty Alvarin nimiin, vaikka joistain Järvelän tutkimista papereista ilmeni, että molemmat olivat mukana suunnittelussa.

Romaania varten Järvelä luki kaiken mahdollisen Aalloista. Alvarista löytyi kymmeniä teoksia, Ainosta yksi. Tuoreinta tietoa arkkitehtuurista Järvelä on saanut pojaltaan, jonka arkkitehtuuriopinnot ovat pian loppusuoralla.

– Hämmentävää on, että yhä vieläkin arkkitehtuurin maailma on melko miehinen, ainakin pinnan alla. Ehkä alalla vaikuttaa yhä historian painolasti, vaikka yli puolet valmistuneista arkkitehdeistä on nykyään naisia.

Jari Järvelä on useissa teoksissaan tuonut esiin vaiettujen näkökulmaa. Hän haluaa uskoa, että romaaneillakin voi vaikuttaa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Järvelä seuraa arkkitehtuuria suurella mielenkiinnolla. Jostain syystä miesarkkitehdit tuntuvat olevan enemmän esillä ja epäsuhta näkyy myös arkkitehtitoimistojen omistussuhteissa. Reilu enemmistö on miesten hallussa.

– Siksi on mielestäni oikeutettua riisua miesneron viittaa Alvarilta ja antaa Ainolle oma ääni. Edes fiktiossa.

Jari Järvelän romaani Aino A. (Tammi) ilmestyy 2. syyskuuta.

