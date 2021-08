Uuden toimitusjohtajan hiljattain saanut YIT vähentää valkokaulusväkeä – analyytikkojen mukaan "uusi johto puhdistaa pöydän"

Varsinkin asuntorakentaminen on kelpo kunnossa – aivan samaa ei voi sanoa toimitila- tai infrastruktuurihankkeista.

Rakennusyhtiö YIT kertoi tänään aloittavansa yt-neuvottelut. Vähennystarve on Suomessa enintään 200 toimihenkilöä.

YIT:ssä työskentelee toimihenkilöitä noin 2500. Tuosta joukosta ovat kuitenkin tehostamistoimilta turvassa ne, jotka työskentelevät yhtiön lukuisissa rakennuskohteissa.

Tästä voi päätellä, että konttoreilla työskentelevään valkokaulusväkeen kohdistuu tuntuva leikkaus.

Kriisitunnelmissa yhtiössä ei eletä. Varsinkin asuntorakentaminen on kelpo kunnossa – aivan samaa ei voi sanoa toimitila- tai infrastruktuurihankkeista.

Infrarakentamisella tarkoitetaan muun muassa maa- ja pohjarakentamista, louhintaa, ratoja, teitä, siltoja ja erilaisia teollisuushankkeita.

Osuuspankin analyytikko Markku Moilanen – joka sattumalta on YIT:n toimitusjohtajan täyskaima – arvailee vähennysten kohdistuvan juuri esimerkiksi infrarakentamisen alueella työskentelevään konttoriväkeen.

– Yhtiö on aiemmin kertonut, että se tarkastelee infrarakentamista kriittisesti. Voi olla, että sieltä ollaan nyt erityisesti vähentämässä valkokaulusväkeä, OP:n Moilanen kuvaa.

Kesän tulosjulkistuksensa yhteydessä yhtiö kertoi jatkavansa infra-alueella entistä suppeammin.

– Norjassa ja Virossa yhtiö on jo vähentänyt infrarakentamista ja voi olla, että niin tehdään myös Suomessa, OP:n Moilanen sanoo.

Uusi johto, uusi aika

Yt-uutisessa on kyse myös yhtiön uudesta johdosta. YIT on juuri saanut uuden toimitusjohtajan ja yhtiöön on nimitetty myös tukku muita johtajia.

– Uusi toimitusjohtaja puhdistaa usein pöydän ja karsii löysät pois. Uudistuksia tehdään nopeasti ja niiden kertaluonteiset kulut otetaan sisään, jotta jatkossa voidaan esittää parempaa tulosta, OP:n Moilanen kuvaa.

Inderesin analyytikko Olli Koponen on samoilla linjoilla.

– Yt-uutinen oli odotettavissa. Uusi toimitusjohtaja haluaa luoda omannäköistään organisaatiota, hän kuvaa.

Myös Koponen arvioi, että toimihenkilöitä saatetaan vähentää erityisesti infrarakentamisen alueella.

YIT:n viestintäjohtajan Pii Raulon mukaan tällaista johtopäätöstä ei voi tehdä.

– Yhtiön toimintamallia tarkastellaan nyt kokonaisuutena, ei vain yhden liiketoiminnan näkökulmasta, Raulo sanoo.

YIT työllistää noin 7700 henkeä, joista Suomessa noin 4400.