Afrikan hiilinielut ovatkin paljon luultuja paremmat – Uusi tutkimus toi esiin vuoristometsien tehokkuuden

Ranskan luonnontieteellisen tutkimuksen keskuksen ja Montpellierin yliopiston tekemä tutkimus toi uutta tietoa Afrikan vuoristometsien kyvystä varastoida hiiltä.

Laaja selvitys osoitti, että vuoristometsät ovat hiilinielultaan jopa kaksi kolmasosaa tehokkaampia kuin Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPPC) oli aiemmin arvioinut.

Tutkijat mittasivat yli 72 000 puun korkeuden ja tiheyden pystyäkseen arvoimaan korkeilla alueilla sijaitsevien metsien tehokkuuden hiilinielussa.

Lopputulos osoitti aiemmat käsitykset vuoristometsien tehottomuudesta vääriksi.

Vuoristometsien kohtalo vaarassa

– Afrikan vuoristometsät ovat äärettömän tärkeitä ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa, tutkimukseen osallistunut tohtori Nicolas Barbier kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Vuoristometsien kohtalo kuitenkin huolestuttaa tutkijoita. Puiden hakkuut, kaivostoiminta ja maanviljely ovat nimittäin vähentäneet tärkeiden metsien määrää tuntuvasti.

Esimerkiksi Mosambikissa vuoristometsien määrä on vähentynyt lähes kolmanneksella vuodesta 2000. Pahimmat tappiot on kärsinyt Kongon demokraattinen tasavalta, joka on menettänyt metsävuoristoa puolen miljoonan hehtaarin verran samassa ajassa.

Yhteensä 12:sta Afrikan maalla on metsävuoristoa.