Aktiivipyöräilijä ihmettelee puutteellisia työmaamerkintöjä Kuopion kaduilla – viranomaiset eivät ole havainneet merkittäviä ongelmia

Kadunvarsityömaiden turvallisuus on eri viranomaisten mielestä hoidettu hyvin. Näin on erityisesti päiväkotien ja koulujen läheisyydessä. Kuopion polkijat on asioista kuitenkin eri mieltä. Vammaisneuvosto on havainnut puutteita opasteissa.

Kuopiolainen aktiivipyöräilijä Tapio Pulkkinen Kuopion polkijoista toivoo, että kaupunki kiinnittäisi paremmin huomiota pienten työmaiden turvallisuuteen. Kuva: Antti Karhunen / Yle