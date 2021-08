Aleksei Navalnyi antoi ensimmäisen haastattelunsa vankilasta – pakotetaan katsomaan valtion propagandaa kahdeksan tuntia päivässä

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi antoi haastattelun The New York Times -lehdelle Pokrovin rangaistussiirtolasta. Hän vertasi oloja kiinalaiseen työleiriin, jossa aivopesu on jatkuvaa. Muut vangit ovat Navalnyin mukaan jättäneet hänet rauhaan.

Aleksei Navalnyi oikeudessa 2. helmikuuta 2021. Kuva: AFP / Lehtikuva