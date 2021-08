Toimittajalta: Olen oman elämäni The Sims -hahmo, jolta kaikki jää kesken – Haluatko sukeltaa ADHD-aikuisen päähän?

Miltä ADHD-oireilu oikeasti tuntuu?

Päässäni soi Säkkijärven polkka. En tiedä, mistä se tuli, mutta se soi. Sormeni liikahtelevat kappaleen tahtiin. Säkkijärven polkka vaihtuu sujuvasti muumimusiikkiin – vain hetkeksi. Nyt tulee J. Karjalaisen Missä se Väinö on?

Samaan aikaan tasapainottelen jumppapallon päällä ja maalaan kielellä hampaitani.

Ja kirjoitan tätä. Välilehtiä on verkkoselaimessa 23. J ← tämä kirjain on kirjoitettu noin 15 minuuttia aiemmin, mutta en muista, mitä olin kirjoittamassa ja miksi se jäi. Nyt soi Sibeliuksen Rondino Op. 81 n. 2.

Olen melko tyypillinen ADHD-tapaus, ja se voi yllättää. ADHD ei olekaan vain vilkkaiden lasten juttu, ja siihen on herätty kunnolla vasta viime vuosina. ADHD:n Käypä hoito -suositus (siirryt toiseen palveluun) laajennettiin koskemaan lasten lisäksi myös aikuisia vasta vuonna 2017.

Olen yksi heistä, jotka saavat diagnoosinsa vasta aikuisena. On arvioitu, että 2–4 prosentilla aikuisista on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö.

Missä ihmeessä?

Missä. Se on yksi niistä sanoista, joita hoen päivittäin. Missä on puhelin, missä avaimet. Mihin laitoin juuri kädessäni olleen kahvikupin? Nyt on jo kolme asiaa hukassa. Ja mikä se ensimmäinen oli?

Olen kuin The Sims -elämäsimulaatiopelin hahmo, jota tylsistynyt pelaaja käskee jatkuvasti keskeyttämään puuhansa ja tekemään jotakin muuta. Pelihahmo jättää kahvikupin suoraan lattialle, jos tulee uusi tehtävä.

Tätä kutsutaan syrjähtämiseksi. Siirryn syrjään varsinaisen tehtävän ääreltä toistuvasti: lopulta kaikki on kesken.

Joudun välillä haistamaan kainaloani saadakseni selville, laitoinko jo deodoranttia. Hupsulta ja harmittomaltahan tämä kaikki kuulostaa, mutta ei dödön unohtaminen vielä ADHD:ta teekään. Jatketaan.

Minulla on villi mieli, joka huolestuu ja pelkää. Jännitän etukäteen sosiaalisia tilanteita, koska pelkään niiden menevän pieleen.

Suusta voi tulla sammakoita tai saatan tulla keskustelun aikana niin levottomaksi, että vaikuttaa, ettei minua kiinnosta. Siltä se kieltämättä tuntuukin, jos lähden haahuilemaan kesken kaverin lauseen. En vain voi sille mitään.

Kaikki elämässä koettu harmi kiristää vatsanpohjaa vielä vuosienkin päästä yhtä vahvana kuin ensi hetkellä.

Laitan puhelimeeni herätyksiä, jotka muistuttavat minua pakollisista askareista. Tuijotin erästä Uusi kirjaston lainat -muistutusta useita viikkoja tekemättä asialle mitään. Näkymätön voima estää minua. Muut osaavat, mutta minä en.

Se kirvelee mieltä.

Jarrut irti ja kaasu pohjaan

Mutta silloin kun innostun, INNOSTUN niin, ettei jarruja löydy. Se on kaikki tai ei mitään.

Omistan elämäni muinaiselle Egyptille, neulon villasukkia kahdeksan tuntia putkeen, täytän kotini hupsuilla teekannuilla. Tämä voittamattomaksi itsensä tunteva superihminen on varma, että keksii keinon vaikka nälänhädän poistamiseksi. Tartunpa heti toimeen!

Mutta sitten polttoaine loppuu. Egyptiläinen musiikki hiljennetään ja teekannut kannetaan vähin äänin pois. Viimeinen villasukanraakile jää pyörimään kaapinnurkkaan. Luottokortti unohtuu pöydälle, jolle se kulkeutui kuukausilahjoitusidean mukana.

Kaupan kassalla lompakosta ei löydy yhtäkään maksuvälinettä. Sitten takaa kurottaa käsi, joka näyttää korttia maksupäätteeseen.

Se on puoliso. Hän tietää, että aivoni toimivat eri tavalla kuin hänen omansa. Hyvässä ja pahassa.

Arvokas tehtävä

Silloin, kun ADHD-tyyppisistä oireista on elämänlaatua heikentävää harmia, kannattaa pohtia tutkimuksiin hakeutumista. Kun heikkoudet ja niiden syyt tunnistetaan, tukea on helpompi saada ja antaa. Diagnoosi voi olla myös läheisille helpotus.

Etenkin vertaistuki on tärkeää. Kukaan muu kuin ADHD-oireinen ei voi tietää, millaista tämä on. Harvoin näille asioille voi yksin nauraa.

Kun haastattelin Aapo Heinosta ja Jaana Sinersaloa aikuisen ADHD:sta, minua nauratti niin, että se kutittaa edelleen. Heinonen ja Sinersalo toimivat ADHD-liiton kokemustoimijoina ja kertovat omaa tarinaansa muille. Se on käsittämättömän arvokasta työtä.

