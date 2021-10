Teitkö korona-aikana elämänmuutoksen? Oliko päätös oikea vai onko alkanut kaduttaa? Kerro meille, keräämme kokemuksia aiheesta

Joku on muuttanut koronan aikana toiselle paikkakunnalle, toinen hurahtanut luontoon ja lähtenyt eräopaskouluun. Ovatko pandemia ja sen poikkeuksellinen arki innoittaneet sinua elämänmuutokseen?

Koronapandemiaa on eletty puolitoista vuotta.

Rokotuskattavuus on noussut Suomessa tasaisesti, ja esimerkiksi pääministerin viesti on ollut, että nyt saa "mennä, tehdä, kokea ja viettää aikaa ystävien ja läheisten seurassa" (Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun)). On siis aika elää niin sanottua normaalia elämää.

Korona-ajan on uutisoitu innostaneen monia elämänmuutokseen.

On muutettu pääkaupunkiseudun koronatilannetta pakoon Kainuuseen. On lähdetty etätöihin Lappiin ja jopa ulkomaille (Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun)).

Moni on löytänyt luonnon ja viehättynyt siitä niin, että se on lisännyt hakijamääriä erä- ja luonto-opaskouluissa.

Oletko sinä tehnyt korona-aikana elämänmuutoksen ja jos olet, millaisen?

Miltä muutos aluksi tuntui? Entä vaikkapa vuosi sen jälkeen?

Onko muutos ollut oikea vai onko alkanut kaduttaa?

Tekisitkö yhä saman valinnan?

Vastaa kysymyksiin alla olevalla lomakkeella ja kerro meille. Teemme juttua korona-ajan innostamista elämänmuutoksista, ja keräämme kokemuksia aiheesta.

