Vauvat saivat oman puun erikoisesta omenatarhasta – nyt siellä on 300 puuta täynnä ilmaisia omenoita kenen tahansa poimittavaksi

Alkujaan kaupunkiin syntyneille lapsille perustettu omenapuutarha on kasvanut 20 vuodessa hyvin satoa tuottavaksi alueeksi, mistä kaupunkilaiset saavat hakea omenansa. Näin iso ilmainen ja julkinen omenapuutarha on erikoisuus Suomessa.

Imatralla Vuoksen vieressä on pitkä ja melko kapea puistomainen nurmialue. Alueella on noin 300 omenapuuta, joista tulee hyvänä vuonna paljon satoa.

Tänä vuonna kaupunki tiedotti sivuillaan, että puista voi jälleen käydä keräämässä omenat pois (siirryt toiseen palveluun). Joinain vuosina omenoita on pilaantunut puiden juurille, kun satoa on tullut niin runsaasti.

Elokuun loppupuolella oli vielä kymmenisen puuta täynnä omenaa. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Imatran omenapuutarha syntyi vuonna 2001, kun alueelle päätettiin istuttaa yksi omenapuu jokaista vuonna 2000 syntynyttä lasta kohti.

"Millenium-vauvojen" oma omenapuutarha-alue on Vuoksen ja Sienimäen kaupunginosan välissä, vain parisataa metriä Kuutostiestä pohjoiseen. Alueella kasvaa kaikkiaan 14 eri omenalajiketta.

Omenia moneen tarpeeseen

Imatralainen Olga Salmi on keräämässä omenia jo toista kertaa tänä vuonna. Salmen perhe asuu Sienimäellä, muutaman sadan metrin päässä omenpuutarhalta. Salmen mukaan kahtena viime vuonna sato on ollut jotenkin huono, eikä sieltä ole saanut juurikaan omenaa.

– Kerään omenoita ihan sellaisenaan syötäväksi. Syön niitä päivittäin. Pakastan myös omenoita ja sitten talvella niistä voi tehdä hilloa tai mehua, Salmi kertoo.

Omenasato oli kooltaan melko pientä tänä vuonna. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Salmi tykkäisi, jos kaupunki istuttaisi johonkin muuhunkin kaupunginosaan julkisen omenatarhan.

– Tai voisihan omenoiden sijaan istuttaa muutamia päärynäpuitakin.

Kaupunki antaa puuntaimen vastasyntyneille

Imatran kaupunki on jatkanut vuosituhannen alusta saakka omenapuuntaimienantamistavastasyntyneiden perheille. Salmet saivat lapsen viisi suotta sitten ja he saivat valita omena- ja päärynäpuun väliltä.

– Me valitsimme silloin päärynäpuun. Tänä vuonna puusta tuli kaksi tai kolme tosi pientä päärynää. Ei niistä vielä ollut syötäväksi valitettavasti, sanoo Salmi.

Tänä vuonna toukokuussa sattui sateinen kahden viikon jakso juuri omenapuun kukkien avautumisen aikaan. Monissa puissa pölyttäminen jäi sateiden takia väliin.

Ne omenat, mitkä ovat kasvaneet, ovat omenatarhassa melko pieniä johtuen kesän pitkästä hellejaksosta. Imatran omenapuutarhassa on vielä pieniä, noin pingispallonkokoisia omenia noin kymmenessä puussa. Muut puut ovat aivan omenattomia.

Jäljellä olevat omenat ovat hyvin pieniä, mutta hyvin makeita. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Ainut laatuaan Suomessa

Kaupungin perustama kolmensadan omenapuun puisto on erikoisuus Suomessa. Luonnonvarakeskuksen tutkija Maarit Heinonen ei ole kuullut, että muualla olisi näin ison mittakaavan julkista omenapuupuistoa.

Yksittäisiä nimikkopuita kunnissa ja kaupungeissa voi olla.

– Lisäksi Suomessa on erilaisia paikkoja, missä vaalitaan omenalajiston monipuolisuutta, mutta ne eivät ole niin sanottuja julkisia puutarhoja, sanoo Heinonen.

Imatralla oli laitettu muutama viikko sitten kyltit, jotka kehoittivat ottamaan omenia. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Yksi tällainen on Jokioisissa sijaitseva Ferrarian rinne (siirryt toiseen palveluun). Loimaalla puolestaan on iso hedelmälajipuisto Fruticetum (siirryt toiseen palveluun). Siellä omenatarhassa on lähes 300 eri lajiketta. Fruticetumissa järjestetään itsepoimintaa pientä korvausta vastaan, joten sekään ei ole ihan verrattavissa Imatran omenapuutarhaan.

– Maskussa, Louhisaaren kartanolinnan alueella on myös hedelmätarha. Siellä on pyritty viljelemään vanhoja omenalajikkeita, Heinonen kertoo.