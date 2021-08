Porin Yyterissä ennätyskesä – yli 300 000 kävijää

Porin Yyterissä on ollut ennätyksellisen vilkas kesä. Kävijöitä on ollut jo yli 300 000 tuhatta.

Sää vaikuttaa kävijämäärään kuitenkin merkittävästi. Elokuussa kävijämäärä on jo vähentynyt.

Helteinen heinäkuu houkutteli Yyteriin noin 180 000 kävijää. Päiväkohtainen kävijäennätys kirjattiin 27.7. Silloin Yyterissä vieraili reilut 12 000 ihmistä.

Kävijämäärää seurataan sisäänkäynneillä olevien laskureiden avulla.

Viime vuonna Yyterissä kävi koko kesänä 195 000 vierailijaa.

Hotellit lähes täynnä

Porin matkailukesä on ollut muutenkin onnistunut.

Heinäkuun aikana Porin hotelleissa rekisteröitiin ennakkotiedon mukaan yli 53 000 yöpymistä. Se on noin neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin oli jo vilkasta.

Porin hotellien käyttöaste oli heinäkuussa 95 prosenttia.

– Majoituskapasiteettimme on kuitenkin hyvin rajallinen, sitä kaivattaisiin ehdottomasti lisää. Nyt on saatu huomata, että Poriin kyllä tullaan, mutta esimerkiksi suuri osa Yyterin kävijöistä on nyt pakotetusti päiväkävijöitä. Viipymää on mahdotonta kasvattaa ilman suurempaa määrää petipaikkoja, Porin kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö Anna Kyhä-Mantere toteaa.