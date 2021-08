Filippiiniläishoitajat toivat hoivakotiin iloa ja energiaa: koulutuspilotissa luodaan mallia, jotta Alona Lee Evalaroza saisi seuraajia Suomeen

Koulutus on alkanut jo Filippiineillä. Suomessa hoitajat suorittavat alalla vaadittavan hoiva-avustajan tutkinnon. Tällä viikolla hoitajat ovat antaneet näyttöjä Sastamalan hoivayksikössä. Yle tapasi heidät ensimmäisten työpäivien lomassa. Video: toimittaja Katri Tapola, kuvaaja Marko Melto

Koulutus on alkanut jo Filippiineillä. Suomessa hoitajat suorittavat alalla vaadittavan hoiva-avustajan tutkinnon. Tällä viikolla hoitajat ovat antaneet näyttöjä Sastamalan hoivayksikössä. Yle tapasi heidät ensimmäisten työpäivien lomassa. Video: toimittaja Katri Tapola, kuvaaja Marko Melto

Suomen hoitajapulaan haetaan helpotusta Filippiineiltä. Pirkanmaalaisessa koulutuspilotissa on rekrytoitu 20 filippiiniläistä sairaanhoitajaa, joista koulutetaan hoiva-avustajia Suomeen. Ensimmäiset työpäivät ikäihmisten yksikössä sujuivat hyvin.

Sastamalassa sijaitseva ikäihmisten yksikkö sai tällä viikolla odotetut vieraat kaukomailta. Filippiiniläiset sairaanhoitajat aloittivat suomalaisiin hoiva-alan opintoihin kuuluvan jakson Pihlajalinnan Ikipihlajassa.

Lähihoitaja Reija Puranen tutustutti vieraat asukkaisiin ja yksikköön.

– He ovat ihanan eloisia ja ovat tuoneet tänne uutta energiaa ja iloa. He ovat aktiivisia tekemään, oli työtehtävä mikä hyvänsä, sanoo Reija Puranen.

Kyseessä on koulutuspilotti, jossa 20 filippiiniläistä sairaanhoitajaa rekrytoidaan Suomeen hoito- ja hoiva-alan yrityksiin. Hoitajat suorittavat alalla vaadittavan hoiva-avustajan tutkinnon.

Pääosa tutkinnon ammattitaidosta hankitaan Healthcare Staffing Solutions Oy:n ylläpitämässä koulussa Filippiineillä. Kun opiskelijat ovat saavuttaneet tutkinnon edellyttämän kielitaidon ja läpäisseet alalla vaadittavan soveltuvuuskokeen, he siirtyvät Suomeen koulutussopimusjaksolle. Se on nyt alkanut Sastamalassa Pirkanmaalla.

Kokeilulle toivotaan jatkoa

Hoitajia saapui lopulta 20:n sijasta 15. Suomen päässä koulutukseen liittyvät näytöt järjestää Pirkanmaalla ja Satakunnassa toimiva SASKY koulutuskuntayhtymä. Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti toivoo, että kokeilu onnistuu ja saa jatkoa.

–Meillä on nyt hyvä mahdollisuus tutustua filippiiniläisiin opiskelijoihin ja katsoa, miten tämä lähtee eteenpäin. Jos pilotti onnistuu hyvin, on mahdollista tehdä tästä jatkumo. Siten turvataan, että on osaavaa työvoimaa.

Tarve osaaville hoitajille on valtava. Kun uusi hoitajamitoitus tulee voimaan vuonna 2023, Suomeen tarvitaan alalle tuhansia työntekijöitä lisää.

Alona Lee Evalaroza jää mielellään Suomeen töihin. Hän kertoo oppineensa koulutuksessa kieltä ja hoitotyötä.

– Ensin jännitti ja olin hermostunut, mutta henkilökunta ja asiakkaat ovat tosi ystävällisiä. Olen okei nyt.

Kun tarvittavat näytöt ovat kasassa, hoitajat aloittavat työt eri puolilla maata sijaitsevissa työpaikoissa.

Super älähti Tampereen suunnitelmista

Myös Tampereen kaupunki on päättänyt rekrytoida filippiiniläisiä hoiva-avustajia. Ikäihmisten palveluissa on kaupungin mukaan kymmeniä työpaikkoja täyttämättä. Tulijat valitaan ja koulutetaan yhdessä Mehiläisen tytäryhtiön kanssa.

Superin Tampereen ammattiosasto (siirryt toiseen palveluun) on ilmoittanut olevansa huolisssaan kaupungin valitsemasta suunnasta. Ammattiosaston mukaan Suomeen tuotavat hoiva-avustajat ovat kotimaissaan ammatiltaan lähihoitajia tai sairaanhoitajia. Riskinä on, että riittämättömän kielitaidon vuoksi he tekevät Suomessa töitä pienemmällä hoiva-avustajan palkalla.

Superin mielestä hoitajapulaa ei ratkaista ainoastaan ulkomailta tuotavalla hoitohenkilöstöllä. SuPerin mielestä Tampereella tulisi miettiä keinoja, jotta hoitajat saataisiin jaksamaan ja pysymään työssään.

