Turussa useita joukkotappeluita kevään ja kesän aikana – poliisi huolissaan, mutta ei halua puhua ilmiöstä

Osallisina on ollut runsaasti maahanmuuttajataustaisia nuoria ja nuoria aikuisia. Poliisi on tilanteesta huolissaan, muttei halua vielä tässä vaiheessa puhua ilmiöstä. Joukkotappeluita on sattunut myös muualla Suomessa.

Nyt pitäisi herätä, että nuoret saavat äänensä kuuluville, sanoo Turun kaupunginvaltuutettu Muhis Azizi. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle