NYT: Taliban suostuttelee afganistanilaiset luopumaan musiikista, mutta lupailee naisille vapauksia – "Haluamme unohtaa, mitä menneisyydessä tapahtui"

Talibanin tiedottaja Zabihullah Mujahid maalailee The New York Timesin haastattelussa kuvaa aiempaa suvaitsevaisemmasta Talibanista. Hänen mukaansa naisten kannattaa odottaa kotonaan, kunnes Talibanin rivijäsenet on koulutettu kohtelemaan naisia oikein.

Zabihullah Mujahid puhui Talibanin mediatilaisuudessa 24. elokuuta. Kuva: AOP