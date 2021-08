Määrätietoinen nuorisotyö pysäytti metsästyseuran ukkoutumisen Kurikassa – "Uudet ajatukset tulevat uusien ihmisten mukana"

Kurikan metsästysseura on hyvä esimerkki siitä, että jäsenistön keski-ikä saadaan yhdistyksessä laskuun aktiivisella nuoristyöllä. Leiri- ja kerhotoiminta muun muassa on tuonut nuoria mukaan. Myös uudet harrastusmuodot kiinnostavat.

Ryhdikkään laavun sisällä tuoksuu vielä tuore puu.

Uusi laavu on noussut vielä rakenteilla olevan jousiammuntaradan kupeeseen. Metsästyskausi on alkanut ja kaatosateesta huolimatta paikalle on löytänyt iso joukko nuoria seura-aktiiveja.

Kurikan metsästysseuran puheenjohtaja Tommi Teerimäki on tyytyväinen.

– Ei tässä ole vielä monta kertaa makkaratulilla istuttu, Teerimäki paljastaa.

Noin 650 jäsenen Kurikan metsästyseura Etelä-Pohjanmaalla on hyvä esimerkki siitä, että uusia jäseniä saadaan mukaan, kun kynnykset lajin pariin tehdään mahdollisimman mataliksi.

Metsästäjäliitto palkitsi seuran tänä vuonna vuoden metsästysseurana. Perusteluissa mainitaan muun muassa ansiot nuorisotyön saralla.

Ensimmäinen onnistuminen ei unohdu

Kimmo Rintanen on mukana useammassa työryhmässä, joissa metsästysharrastuksen tulevaisuutta pohditaan nuorisotyön kannalta.

Hänen mukaansa on lähdettävä liikkeelle siitä, mikä metsästyksessä on olennaista, eli riistasta.

Kurikan metsästysseura on pitänyt paikallisille eräkerhoa ja isännöinyt valtakunnallisia Metso-leirejä. Muun muassa näissä yhteyksissä on vartavasten järjestetty nuorille mahdollisuus saada riistaa.

– Sen sijaan, että itse seisoo tutulla passipaikalla, voi jättää oman pyssyn puun nokkaan ja ottaa nuoren siihen. Kun hän saa sieltä elämänsä ensimmäisen onnistumisen, se on hieno kokemus sillekin, joka mahdollisuuden on tarjonnut.

Metsästystä harrastavista moni todella muistaa ensimmäisen onnistuneen riistalaukauksen lopun ikänsä. Niin myös Kimmo Rintanen.

– Omani oli rusakko, isäni ajamana.

Leireiltä ja kerhoista oppia käytäntöön

10-vuotias Iida-Maria Rintanen ja 14-vuotias Aaro Ratavaara ovat molemmat löytäneet metsästyksen pariin isän mukana.

Aarolla metsästyskortti on ollut taskussa jo muutaman vuoden ajan, Iida-Maria valmistautuu tutkintoon parhaillaan. Takana on kuitenkin jo useampi vuosi harrastusta.

– 6-vuotiaana sain harrastuspyssyn aloin ampua sillä kotona, kertoo Iida-Maria.

Vaikka Kurikassa pyörinyt eräkerho ja Metso-leirit ovat tuoneet nuoria lajin pariin, kummankaan kaveripiiristä ei montaa metsästyksestä innostunutta löydy.

– Olen yrittänyt houkutella mukaan, joku on lähtenytkin, kertoo Aaro.

Iida-Maria opiskelee parhaillaan metsästäjätutkintoa varten. Ilmakiväärillä ampuminen on tuttua ja jousikin sopii käteen, mutta yksi asia metsästysharrastuksessa on eniten mieleen.

– Oman koiran kanssa kulkeminen on kivointa, kertoo Iida-Maria, jolla on jo oma karhukoira.

Aarolla on jo useamman vuoden kokemus eräkerhosta ja valtakunnallisista Metso-leireistä, joita Kurikan metsästysseura on isännöinyt. Sieltä saa hyvän pohjan tositoimiin, jotka huipentuvat siihen, kun itse pyydetty riista valmistetaan ruuaksi.

Riistaruoka valmistuu yleensä yhdessä isän tai papan kanssa. Yksi on kuitenkin ylitse muiden.

– Mumman laittama rusakko, vastaa Aaro empimättä, kun riistaherkkua udellaan.

Eettiset kysymykset ovat tärkeä osa nuorisotyötä

Metsästysharrastus on perinteisesti periytynyt vanhemmilta lapsille.

Kaava toimii yhä, mutta myös muita teitä lajin pariin täytyisi löytää, että tulevaisuudessakin porukkaa löytyisi esimerkiksi pitämään sorkkaeläinkantaa kurissa.

Nuorisoleireillä osallistujia on ollut eri puolilta Suomea, erilaisin taustoin. Leirillä asioita voi opettaa kädestä pitäen.

– Ai näinkö tuli tehdään? Kaiken voi näyttää ja he huomaavat, että ei tämä vaikeaa ollutkaan, kertoo Kimmo Rintanen.

Kimmo Rintanen kannustaa ottamaan metsälle mukaan nuoria ja tarjoamaan heille ainutlaatuisia kokemuksia.

Tekemisen ohella on helppo tuoda esiin jokamiehenoikeuksia, metsästyslakia ja metsästyksen etiikkaa.

– Kyllä se etiikka pitää olla siellä, koska kaikki perustuu kestävään käyttöön. Se on peruskulmakivi, sanoo Kimmo Rintanen.

Yhteistyötä, kenneltoimintaa ja uusia tuulia

Metsästysseurojen pariin hakeudutaan nykyään muistakin kuin perinteiseen metsästykseen liittyvistä syistä.

Se laajentaa harrastajakuntaa osaltaan.

– Koiraharrastus ja kenneltoiminta esimerkiksi tuovat koko ajan enemmän väkeä mukaan, muistuttaa Tommi Teerimäki.

Metsästysseura voi hyötyä monenlaisesta yhteistyöstä. Kurikan metsästysseura tekee yhteistyötä muun muassa kalastusseurojen ja seurakunnan kanssa.

– Toiminnasta saadaan monipuolista ja monia kiinnostavaa, kun siihen otetaan mahdollisimman monta eri tahoa mukaan.

Panostukset uusin harrastusmuotoihin ovat nekin omiaan tuomaan uutta väkeä mukaan. Jousimetsästys esimerkiksi, on nouseva trendi ja sitä varten on Kurikassa rakentumassa rata.

– Harrastuneisuus kasvaa uusien lajien myötä. Mitä enemmän on harrastajia, sitä suurempaa on myös lajin hyväksyttävyys, sanoo Kimmo Rintanen.

Osasyy metsästyseurojen ukkoutumiseen on siinä, että jäseneksi voi olla vaikea päästä. Kurikassa jokainen hakemus käsitellään tapauskohtaisesti.

– Jatkossakin tarvitaan lisää jäseniä. Uudet ajatukset tulevat uusien ihmisten mukana.

