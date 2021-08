Kaupunki vaatii yrittäjiä oikaisemaan kallistuneen Ocean Bar -ravintolalautan Kotkassa – toimitusjohtaja: "Tilanne on aivan normaali"

Kaupungin rakennusvalvonta on jo useaan otteeseen pyytänyt omistajia oikaisemaan lautan, joka on pahoin kalleellaan Kotkassa. Yrittäjät ovat luvanneet asentaa lautan alle lisää ponttooneja.

Kotkan kaupunki on jo viikkoja patistanut omistajia oikaisemaan Kantasatamassa sijaitsevan Ocean Bar -ravintolalautan.

Suosittu ravintolalautta on pahasti kallellaan Kotkassa. Se on herättänyt kaupunkilaisissa ihmetystä tällä viikolla.

Kaupungin rakennusvalvonta on keskustellut ravintolayhtiön edustajien kanssa kallistuneen lautan oikaisemisesta jo muutaman viikon ajan.

Rakennusvalvonta lähetti yrittäjille ensimmäisen kehotuksen lautan oikaisemisesta elokuun alussa. Oikaisua ei kuitenkaan lupauksista huolimatta tapahtunut.

Vasta toinen kehotus kuun puolivälissä tehosi, ja omistajat huolehtivat lautan oikaisemisesta.

Lautta kuitenkin kallistui uudelleen. Kaupunki on lähettänyt viimeisimmän oikaisukehotuksen tällä viikolla.

– Rakennusvalvonta seuraa tilannetta ja tarvittaessa voidaan antaa määräaika, johon mennessä työ on suoritettava, rakennustarkastaja Eero Mikkelä Kotkan kaupungilta sanoo.

Kaupunki voisi asettaa baarilautan käyttökieltoon, mutta merkitystä sillä ei juuri ole, sillä Ocean Bar toimii vain kesäisin. Se on jo sulkenut ovensa tältä kesältä.

Ocean Bar -ravintolan kesäkausi päättyi elokuun puolivälissä ja se sulki ovensa talveksi. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

"Tilanne normaali"

Kaupungin mukaan Ocean Barin edustaja Mikko Väntti on luvannut, että lautan alle asennetaan syksyn aikana lisäponttooneja kallistumisen estämiseksi.

Torstaina tavoitettu Ocean Bar Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Matias Kerminen kertoo Ylelle olevansa tietoinen baarilautan kallistumisesta. Hän ei ole tilanteesta huolissaan.

– Kallistuminen johtuu siitä, että olemme kasanneet kaikki terassikalusteet talven ajaksi lautan toiseen reunaan. Tilanne on siellä aivan normaali, Kerminen sanoo.

Kymen Sanomille Kerminen myöntää (siirryt toiseen palveluun), että myös pari ponttoonia on vuotanut ja yksi ponttooneista on ironnut.

– Uudet ponttonit on hommattu. Ne tullaan asentamaan lähipäivinä heti, kun saamme järjesteltyä asian, Kerminen sanoo Kymen Sanomille.

Ravintolalautan kallistuminen on kiinnittänyt Kotkan kaupungin rakennusvalvonnan ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen huomiota. Kuva: Yle /Mirjam Tahkokorpi

Myös Kymenlaakson pelastuslaitos on pistänyt lautan kallistumisen merkille. Tehtävää pelastuslaitoksella ei kuitenkaan ole ollut lauttaan liittyen.

Pelastuspäällikkö Veli-Matti Heininen sanoo, että on ensisijaisesti omistajan asia estää ravintolalautan mahdollinen uppoaminen. Välitöntä vaaraa ei tällä hetkellä ole.

– Me lähdemme liikkeelle, jos asia muuttuu kiireelliseksi, eli jos lautta alkaisi äkillisesti upota. Silloin siitä tulisi meille hälytystehtävä.

Ongelmia alusta asti

Ocean Bar avasi ovensa Kotkassa kaksi kesää sitten. Yökerhon ja kattoterassin yhdistävä lautta hinattiin Kotkaan Helsingin Hakaniemestä, josta kaupunki ajoi sen pois.

Helsinki purki ravintolalautan vuokrasopimuksen syksyllä 2019. Helsingin Sanomien mukaan taustalla oli se, ettei lautalla ollut rakennuslupaa. (siirryt toiseen palveluun)

Kaikki ei ole sujunut ongelmitta Kotkassakaan. Aluksi ravintolalla oli pulmia tarvittavien lupien kanssa, ja ravintolan avaaminen viivästyi alkuperäisestä aikataulusta.

Lue lisää: Yrittäjä rakentaa keskelle kaupunkia isoa lauttaravintolaa – lupaa ei vielä ole ja yli 100 000 euroa tuli jo takkiin: "Mikään ei ole kiinnostanut ihmisiä näin paljon"

Tänä kesänä Ocean Bar päätyi otsikoihin, kun ravintolasta pääsi jätevettä suoraan mereen.

Lautan kallistuminen ei kuitenkaan aiheuta uusia ongelmia jätevesien kanssa, koska jätevesisäiliöt ovat laiturilla, eivät lautalla.

Ravintola julkaisi kesäkuussa Facebook-päivityksen, jonka mukaan kaksi ravintolalautan vessanpöntöistä oli vaihdettu toukokuun puolessavälissä. Ravintolan mukaan virheellisesti tehdyn asennuksen vuoksi vessojen jätevesi oli mennyt suoraan mereen.

Kaakkois-Suomen poliisi on jatkanut asian tutkintaa. Tutkintanimike on törkeä ympäristön turmeleminen. Kesän aikana on tehty muun muassa kuulusteluja. Esitutkinta kestää vielä arviolta pitkälle syksyyn.