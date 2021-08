Juuri nyt: Onnettomuus Sammon koulun rakennustyömaalla Tampereella: iso elementti tippunut, mahdollisesti henkilövahinkoja

Tampereella Sammon koulun rakennustyömalla on sattunut tapaturma torstaina iltapäivällä. Kohteen vastaavan työnjohtajan mukaan onnettomuus on vakava.

Tampereella Sammon koulun ja päiväkodin työmaalla on sattunut tapaturma. Paikalla olevan Ylen toimittajan mukaan iso rakennuselementti on tippunut aiheuttaen ilmeisesti henkilövahinkoja. Paikalla on hälytysajoneuvoja.

Kohteen vastaava työnjohtaja Jari Saarilampi vahvistaa Ylelle, että onnettomuus on tapahtunut Sammon koulun ja päiväkodin työmaalla. Kaksi elementtiä on irronnut hitsauksista ja kaatunut.

Onnettomuus on vakava, mutta Saarilampi ei vielä voinut kertoa tarkemmin. Pelastuslaitos ja poliisi ovat paikalla.

Rakennustyömaa sijaitsee Kaupinkadun ja Väinämöisenkadun risteyksessä Tampereen Kalevassa.

Sammon koulun ja päiväkodin työmaa sijaitsee Tampereen Kalevassa. Kuva: Teemu Kammonen / Yle

Juttu täydentyy.