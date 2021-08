THL varoittaa avaamasta yhteiskuntaa kerralla, vaikka rokotekattavuus nousee koko ajan – sairaalahoidon tarve voisi kasvaa kontaktien noustessa äkisti

Mallinnuksissa on arvioitu eri vaihtoehtoisia tilanteita oletuksena, että Suomen väestöstä olisi rokotettu 80-90%. Helsingin Messukeskuksessa jonotettiin koronavirusrokotteita maaliskuun lopulla.

Mallinnuksissa on arvioitu eri vaihtoehtoisia tilanteita oletuksena, että Suomen väestöstä olisi rokotettu 80-90%. Helsingin Messukeskuksessa jonotettiin koronavirusrokotteita maaliskuun lopulla. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt uuden arvion siitä, miten rokotukset vaikuttavat syksyn epidemianäkymiin. Mallinnusten mukaan rokotuskattavuuden nousu mahdollistaa yhteiskunnan asteittaisen avautumisen.

Rokotuskattavuuden nousu mahdollistaa kontaktien määrän kasvattamisen ja yhteiskunnan asteittaisen avautumisen, selviää THL:n tekemästä mallinnuksesta.

Mallinnuksessa selvitettiin, miten rokotuskattavuuden nousu vaikuttaa syksyn epidemianäkymiin.

Rokotettujen ja rokottamattomien vertailu on ylilääkäri Tuija Leinon mukaan tehtävä ikäryhmittäin, sillä tartuntaririski ja rokotuskattavuus on ryhmissä erilainen.

Malleissa rokotuskattavuus nousee sitä mukaan kun Suomeen saadaan rokotteita. Kun väestön rokotussuoja laajenee, kontaktien lisääntyminen ei ole enää entisenkaltainen riski ja rajoituksista voidaan asteittain luopua.

Ikääntyneet on Suomessa rokotettu jo hyvin kattavasti. Malleissa on laskettu, miten keski-ikäisten ja nuorten erilaiset rokotuskattavuudet vaikuttavat sairaalahoidon tarpeeseen tilanteessa, jossa kontakteja lisätään.

Rokotukset ovat Leinon mukaan edenneet Suomessa kesän aikana hyvin.

– Kaikkein tärkein asia on saada rokotuskattavuus nousemaan edelleen mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman korkealle. Tärkeää on myös, että otetaan toinen rokoteannos. Yksi ei riitä, sanoo Leino.

Kaikki Suomessa käytössä olevat koronarokotteet suojaavat kahden annoksen jälkeen erittäin hyvin koronavirustaudin vakavalta muodolta.

– Keski-ikäisillä rokottamattomilla on tällä hetkellä paljon enemmän tartuntoja kuin viime talvena. Heistäkin kaikkien kannattaa ehdottomasti ottaa rokote, sanoo THL:n erikoistutkija Simopekka Vänskä.

Mallit eivät ole ennusteita epidemian tulevasta kulusta, vaan epidemian mahdollisia kehityskulkuja erilaisilla malliin asetetuilla oletuksilla.

Rokotteet ovat heikompia estämään deltavariantin tarttuvuutta kuin alfavariantin tarttuvuutta. Myös tartuntojen leviäminen on mahdollista. Siitä huolimatta käytössä olevat rokotteet vähentävät tehokkaasti vakavia tauteja ja tartuntoja tänä syksynä Suomessa, muistuttaa Leino.

Tänään THL:n esittelemissä malleissa on huomioitu rokotekattavuuden nousun lisäksi myös muun muassa rokotteiden tehon lasku. Rokotuskattavuus on malleissa oletettu tasolle 80–90 prosenttia yli 12-vuotiaissa. Arvioita on tehty rokoteteholla 80 ja esimerkiksi 60 prosenttia.

Mallit osoittavat, että suurena kertarysäyksenä toteutettavasta kontaktien nostamisesta seuraa edelleen riski sairaalahoitoa vaativien tapausten lisääntymiseen. Sen sijaan vähitellen lisääntyvät kontaktit pystyisivät syksyn aikana pitämään tartuntojen määrän samalla tasolla tai laskusuunnassa.

Mallit on laskettu vuoden loppuun. On vaikea arvioida, minkä verran rajoitusten poisto nostaa tosielämässä kontaktien määrää. Epävarmuuksia sisältyy muun muassa siihen, miten hyvin rokotesuoja säilyy ajan kuluessa.

– Mitä rajoituksia poistettaisiin tai mitä kontakteja lisättäisiin, siihen tässä ei vastata, vaan pikemminkin millä tasolla asiaa voisi ajatella, sanoo Leino.

