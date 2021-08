Herätys: Kabulissa tuhoisa itsemurhaisku, Turkin ilmapiiri vihamielinen pakolaisia kohtaan, ystäväpalvelutyö tuli yksinäisyyden avuksi

Kymmeniä kuoli ja haavoittui itsemurhaiskuissa Kabulin lentokentän lähellä, Isis otti iskun nimiinsä

Afganistanissa Kabulin lentokentän ulkopuolella tapahtui torstaina kaksi räjähdystä, joissa on kuollut ja haavoittunut suuri joukko ihmisiä. Amerikkalaisviranomaisten mukaan 13 amerikkalaissotilasta sai iskussa surmansa. Mediatietojen mukaan iskussa kuoli lisäksi 60 afganistanilaista.

Isis-terroristijärjestön Afganistanissa ja Pakistanissa toimiva haara Isis-Khorasan vahvisti ottaneensa Kabulin lentokentän iskun nimiinsä. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi maan kostavan iskut.

Turkki varautuu afganistanilaisten pakolaisten tuloon – laittamalla portin säppiin

Joukko afganistanilaisia ylitti Iranin ja Turkin välisen rajan heinäkuussa. Kuva: Ali Ihsan Ozturk / AOP

Turkissa ei ole halua ottaa vastaan suuria määriä afganistanilaisia pakolaisia, ja ilmapiiri on kääntynyt vihamieliseksi pakolaisia kohtaan. Turkissa on jo ennestään noin 300 000 afganistanilaista. Heidän palautuksiaan on jatkettu viime viikkoinakin, mutta nyt lennot on keskeytetty. Jos Taliban muuttuu terrorijärjestöstä yhteistyökumppaniksi, palautuslennot saatetaan käynnistää uudestaan.

Lisääntynyt yksinäisyys on synnyttänyt kokonaan uuden ystäväpalveluiden toimialan

Tuula Järvinen on ryhtynyt 101-vuotiaan sotaveteraani Mauno Santikon ystäväksi. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Korona on lisännyt ihmisten yksinäisyyttä ja ystäväpalveluiden tarvetta. Moni kolmannen sektorin toimija on tehnyt ystäväpalvelutyötä jo pitkään. Nyt mukaan on tullut myös kaupallisia toimijoita. Esimerkiksi Seurana Oy:n palveluksessa on yli 80 ystävää, joilla on noin 300 asiakasta. Yksi heistä on 101-vuotias sotaveteraani Mauno Santikko, jonka luona käy yritykseltä ostettu ystävä kerran viikossa.

Korona näkyy potilasvahinkoilmoituksissa, mutta toistaiseksi ilmoitukset olleet vähäisiä

Ilmoituksia on tehty muun muassa kivuliaasta koronatestauksesta tai näytteenottotikun katkeamisesta nenään. Kuvituskuva, kuvan tilanne ei liity uutiseen. Kuva: Silja Viitala / Yle

Potilasvahinkoilmoitusten määrä on pysynyt tavanomaista alhaisempana tänä vuonna. Yhtenä syynä tähän ovat kiireettömän hoidon rajoitukset. Koronaan liittyviä potilasvahinkoilmoituksia on tänä ja viime vuonna tehty alle sata. Kaikkiaan vahinkoilmoituksia tehdään vuosittain 8 500–9 000. Esimerkiksi vuonna 2020 Ilmoituksia tehtiin hoitoon liittyvistä vahingoista 13 prosenttia vähemmän kuin ennen koronaa.

Viikonlopun myötä sää poutaantuu

Kuva: Jesse Heikkilä / Yle

Perjantain aikana sää poutantuu suurimmassa osassa Suomea. Sää on poutaista ja maan keski- ja pohjoisosassa monin paikoin myös aurinkoista. Etelään yltää runsaampaa pilvisyyttä ja vähäiset sateetkin ovat mahdollisia. Sää lämpenee vähitellen.

