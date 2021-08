Valtioneuvosto asettaa hankkeen pohtimaan rahapelituotoilla kustannettujen toimintojen uutta rahoitusmallia

Päätökset mallista on tarkoitus tehdä vuoden loppuun mennessä. Varsinainen toteutus alkaisi 2024.

Valtioneuvosto on asettanut määräaikaisen hanketyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi malliksi rahapelituotoilla kustannettujen toimintojen rahoittamisesta. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 alusta alkaen.

Hanketyöryhmää johtaa valtiosihteeri Henrik Haapajärvi.

Hankkeen tueksi valtioneuvoston kanslia asettaa parlamentaarisen seurantaryhmän, jonka jäseniksi kutsutaan kansanedustajat kustakin eduskuntaryhmästä.

Päätökset rahoitusmallista tehdään kuluvan vuoden loppuun mennessä.

