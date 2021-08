Esrangen avaruustutkimuskeskuksessa Kiirunassa tuhoisa tulipalo

Esrangen avaruustutkimuskeskuksessa Kiirunassa tulipalo on aiheuttanut isoja vahinkoja rakettien laukaisukeskuksessa. Tulipalo syttyi torstaina aamupäivällä rakettimoottorin koekäytön yhteydessä.

Palo on aiheuttanut suuria vaurioita tukikohdan vanhemmalle osalle, jossa rakettimoottoreita testataan. kertoo Ruotsin televisioyhtiön SVT:n haastattelema Esrangen viestintäpäällikkö Anni Bölenius.

Palava rakennus on tuhoutumassa kokonaan ja vahinkoja on tullut myös muille rakennuksille. Palo ei kuitenkaan ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Palo ei Böleniuksen mukaan vaikuta tukikohdan uusiin osiin.

Esrange on (siirryt toiseen palveluun) Ruotsin Lapissa sijaitseva avaruuskeskus (siirryt toiseen palveluun), jossa on muun muassa alikiertoradan rakettien laukaisukeskus. Esrange on myös merkittävä satelliittien maa-asema.