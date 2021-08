Tuhannet haluavat nyt ulkomaille, ja matkatoimistot takovat jopa korona-ajan ennätyksiä – reissuun lähtijän kannattaa huomioida nämä kuusi asiaa

Ulkomaanmatkojen myynti on vilkastunut.

Matkatoimistot Aurinkomatkat, TUI Finland ja Tjäreborg kertovat, että matkojen varaaminen on lisääntynyt voimakkaasti kahden viime viikon aikana.

Aurinkomatkat kertoo tehneensä jopa korona-ajan myyntiennätyksen.

– Myynti on vilkastunut todella paljon. Puhutaan tuhansista matkoista, mitä tässä kahdessa viikossa on tähän mennessä myyty, Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa laskee.

Matkatoimistoissa on pantu merkille, että matkan varanneiden joukossa on aiempaa enemmän perheitä.

– Kesän aikana ehdottomasti suurimmat asiakasryhmät olivat esimerkiksi pariskunnat ja kaveriryhmät. Nyt on selvästi huomattu, että myös perheet ovat uskaltaneet varata matkoja, TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen sanoo.

Matkoja onkin varattu paljon muun muassa lokakuulle, jolloin koululaiset viettävät syyslomaansa. Kustakin matkatoimistosta kerrotaan, että syyslomaviikoille ajoittuvan loman ovat varanneet tähän mennessä niiden kautta jo arviolta tuhannet asiakkaat.

Suomalaisten reissuinnostusta ovat matkatoimistojen arvioiden mukaan lisänneet koleaksi kääntyneet säät sekä erityisesti koronarokotusten eteneminen.

– 12-vuotiaiden rokotusten aloittaminen on näkynyt selvästi varauksissa. Se on helpottanut perheiden matkallelähtöä, miettii Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen.

Timo Kousan mukaan Aurinkomatkat on seurannut tarkasti, miten kahden rokotteen saaneiden määrän lisääntyminen näkyy myynnissä, ja tulos on selvä.

– Mitä enemmän kahden rokotteen saaneiden määrä kasvaa, sitä enemmän käy kauppa.

Mitä korona-ajan reissaajan on syytä ottaa huomioon, lähti sitten paketti- tai omatoimimatkalle? Kysyimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorilta Hannu Kivirannalta.

1. Voinko matkustaa Suomesta tällä hetkellä ihan minne itse haluan?

– Suomalaisella on perustuslain mukainen oikeus lähteä Suomesta ja palata takaisin maahan, eli estettä lähtemiselle ei sen mukaan ole. Suosituksemme on kuitenkin, että matkustamista pitäisi vielä välttää, koska pandemia jyllää. Ymmärrämme kuitenkin, että se on vaikeaa ja ihmisillä on painetta päästä matkoille. Matkustettaessa ulkomaille kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta.

2. Mitä erityisen varovaisuuden noudattaminen tarkoittaa käytännössä?

– Se tarkoittaa sitä, että huomioi tilanteet, joissa ei pysty noudattamaan hygieniasuosituksia eli esimerkiksi pitämään etäisyyttä muihin tai pesemään käsiä. Tällaisia tilanteita voi tulla konserteissa tai baareissa, joissa saattaa joutua väkijoukon keskelle. Niissä tilanteissa ihminen ottaa koronatartuntariskin.

3. Mitä minun kannattaa erityisesti huomioida ennen ulkomaille lähtemistä?

– On ensisijaisen tärkeää tutkia kohdemaan koronatilannetta ja selvittää, millaisia rajaturvallisuustoimenpiteitä siellä on käytössä. Käytännöt ovat vaihtelevia, nopeasti muuttuvia ja sekavia. Ääripäänä on Kiina, joka vaatii, että matkustaja jää maahan tullessaan kolmeksi viikoksi hotellikaranteeniin.

– Jos on saanut kaksi koronarokotetta, se yleensä helpottaa ulkomaille pääsemistä, sillä monet maat kohtelevat täysin rokotettuja kevennetyin toimenpitein. Yleinen käytäntö on, että täyden rokotussarjan saaminen vapauttaa testeistä. On kuitenkin myös mahdollista, että jotkut maat vaativat negatiivisen testituloksen rokotuksista huolimatta.

– Jos matkustajalla ei ole esittää joko koronarokotustodistusta tai todistusta sairastetusta taudista, negatiivinen testitodistus toimii yleisesti korvaavana dokumenttina, mikäli testi on otettu 2–3 vuorokautta ennen matkaa. Jos testituloksen tarvitsee, kannattaa selvittää, ehtiikö sen tulos varmasti tulla ennen reissua.

4. Miten toimin Suomeen palatessa?

– Matkan jälkeiset toimet kannattaa suunnitella etukäteen. Kaksi rokotusta saaneiden ei tarvitse käydä Suomeen palatessa maahantulon yhteydessä koronatestissä, kun viimeisestä rokotusannoksesta on kulunut vähintään 14 vuorokautta. Ei myöskään niiden, joilla on todistus kuuden kuukauden sisällä sairastetusta laboratoriovarmisteisesta koronavirustaudista.

5. Voinko käyttää julkisia kulkuneuvoja esimerkiksi siirtyessäni lentokentältä kotiin?

– Paras olisi tietenkin käyttää omaa autoa tai taksia, mutta jos julkisilla kulkee, kannattaa pitää maskia ja ottaa etäisyyttä muihin ihmisiin.

6. Olisiko minun syytä olla tapaamatta tuttaviani ulkomaanmatkan jälkeen?

– Jos joutuu menemään koronatestiin reissun jälkeen, kasvokkain tapaamisia kannattaa välttää tulosta odottaessa. Rokotetuillekin suosittelisin reissun jälkeen maskien käyttöä ja yleistä varovaisuutta silloin, kun he liikkuvat ahtaissa julkisissa tiloissa tai ovat tekemisissä ihmisten kanssa, joille kaksi rokoteannosta ei välttämättä anna riittävää suojaa perussairauden tai iän vuoksi.

Lähtisitkö tällä hetkellä ulkomaille tai oletko jo käynyt reissussa? Voit keskustella aiheesta lauantaihin 28. elokuuta kello 23:een asti.

