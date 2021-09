Bensiini ja diesel jyräävät mönkijöiden ja mopoautojen markkinoilla – sähkökäyttöiset menopelit tieliikennekäytössä vielä harvinaisuuksia

Mönkijöiden myynti on tänä vuonna kasvanut yli 30 prosenttia viimevuotisesta, sanoo Polaris Finlandin toimitusjohtaja Jyrki Tikkanen.

Muun muassa mönkijöiden suurimpiin maahantuojiin kuuluvalla Polariksella myynti on kasvanut vuodentakaisesta lähes kolmanneksella. Myös mopoautojen kauppa on hieman elpynyt, mutta myynti ei ole lähelläkään ennätysvuosien lukemia.

Ilmastonmuutoksesta huolimatta kevyt nelipyöräinen liikenne on vahvasti polttomoottorivetoista.

Vaikka nimenomaan kevyet ajoneuvot voisivat sähkökäyttöisinäkin tarjota varsin pitkän toimintasäteen, ovat tieliikennekäyttöön rekisteröidyt sähkömönkijät vielä melko harvinaisia.

Jopa ammattikäyttöön suunniteltuja akkukäyttöisiä mönkijöitä kuitenkin on jo tarjolla.

– Volyymi on tällä hetkellä pieni, mutta me nähdään iso potentiaali kasvuun, sanoo Polaris Finlandin toimitusjohtaja Jyrki Tikkanen.

Akkukäyttöisiä malleja on myyty muun muassa yrityksille, jotka tarvitsevat pakokaasuttomia ajoneuvoja esimerkiksi suuriin varastotiloihinsa. Suljetuilla alueilla käytettäessä niitä ei tarvitse rekisteröidä.

Harrastuskäytössä akkumallien haasteena on niiden tarvitsema ylläpito. Polttomoottorimallin pienen starttiakun voi helposti siirtää talveksi vaikkapa lämpimään autotalliin. Kokonaan sähkökäyttöisessä mönkijässä akustot ovat kuitenkin suurempia.

Kallis akusto vaatii hoitoa

– Jotta toimintakyky säilyy, akuston ylläpitolataus on tarpeen, korostaa Tikkanen.

Myös mopoautoista on lähivuosina tulossa markkinoille nykyistä enemmän sähkökäyttöisiä versioita.

– Mallistosta löytyy tällainen auto, mutta toistaiseksi sitä myydään vain Etelä-Eurooppaan. Tietysti me olemme siitä kiinnostuneita ja seuraamme tilannetta, milloin se saataisiin tänne Suomeen, kertoo mopoautoja maahnatuvan Elfvingin myyntijohtaja Tomi KInnunen.

Kinnusen mukaan maahantuonti edellyttää myös jälleenmyyjien kouluttamista ja huoltomahdollisuuksien järjestämistä.

Vaikka sähkökäyttöisten keveiden nelipyörien läpimurtoa saadaan odottaa, on toimialalla tehty asioita sekä ympäristö- että

ilmastoystävällisyyden eteen. Polttomoottorikäyttöisissä mönkijöissä ja mopoautoissa päästövaatimukset ovat takavuosia tiukemmat. Mopoautojen päästöjä myös valvotaan pakollisten katsastusten yhteydessä. Dieselmoottoreista mitataan K-arvo, eli hiukkaspäästöt.

Sen sijaan traktoreiksi luokiteltuja mönkijöitä katsastusvelvoite ei koske.

Mönkijöistä on moneksi

Siinä missä mopoauto on luonteenomaisesti 15 - 17 vuotiaan nuoren kulkuneuvo, on mönkijöillä laajempi käyttötarkoitusten ja varusteiden kirjo.

Suurimmilla tieliikennekäyttöön hyväksytyillä mönkijöille on määrätelty vetomassat, eli niihin voi kytkeä niin rekisteröityjä kuin rekisteröimättömiäkin peräkärryjä.

Suurriistan metsästyksessä etenkin vinssillinen mönkijä helpottaa merkittävästi saaliin kuljettamista maastosta.

Mönkijät eli virallisemmin maastoskootterit ovat jo pitkään kuuluneet myös Puolustusvoimien (siirryt toiseen palveluun) ajoneuvokalustoon.

Puolustusvoimissa mönkijän ohjaimiin pääsy edellyttää erikoiskoulutusta.

Toki siviilissäkin sekä mönkijöiden että mopoautojen osalta tärkein kysymys on turvallisuus.

Sekä Tikkanen että Kinnunen korostavat, että liikennesääntöjä on noudatettava ja kulkuneuvosta on pidettävä huolta. Myös omaan osaamiseen on suhtauduttava realistisesti.

– Mönkijällä voi ajaa hyvinkin vaikeissa olosuhteissa. Maltti on kuitenkin aina pidettävä mukana, sanoo Tikkanen.

