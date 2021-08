Hampurilaisketjun karut työolot nousivat esiin, ja nyt niitä kommentoi ammattiliitto: "Tämä sotii täysin Hesburgerin vastuullisuuskampanjaa vastaan"

Kaksitoista Hesburgerin nykyistä ja entistä työntekijää on kertonut Ylelle pikaruokaketjun henkilöstön huonosta kohtelusta.

Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) uutisoi keskiviikkona Hesburgerin Vastuullinen työnantaja -kampanjan (siirryt toiseen palveluun) synnyttämästä kritiikkitulvasta. Työntekijöiden mukaan he joutuvat tekemään jopa kymmentuntisia päiviä ilman taukoja, työskentelemään ilman palkkaa ja lähtemään työvuoroista liian aikaisin ilman korvausta.

Palvelualojen ammattiliiton sopimusasiantuntija Raimo Hoikkala pitää julkisuuteen tulleita tapauksia ikävinä ja toivoo Hesburgerilta muutoksia epäkohtiin.

– Tämähän sotii täysin Hesburgerin vastuullisuuskampanjaa vastaan.

Yhteydenottoja tulee paljon

Pamiin tulee Hoikkalan mukaan paljon yhteydenottoja työssä jaksamiseen ja työn tauottamiseen liittyen. Hoikkala ei kuitenkaan osaa sanoa, onko yhteydenottoja tullut nimenomaan Hesburgeriin liittyen.

Epäkohtien selvittämiseksi Hoikkala neuvoisi työntekijää ensimmäiseksi ottamaan yhteyttä yrityksen omaan luottamushenkilöön, jos sellainen on yritykseen valittu. Jos luottamusmiestä ei ole valittu, niin asian voisi ottaa esille oman esimiehen kanssa.

– Olisi hyvä, jos epäkohdat saisi selvitykseen ja hoidettua työsuhteen aikana, muuten haasteet eivät muutu, Hoikkala suosittelee.

Alalla on jo valmiiksi vetovoimahaaste

Raimo Hoikkala haluaa painottaa, että monissa Hesburgeriin liittyvissä tapauksissa on kyse nuoren ensimmäisestä työpaikasta. Siksi alan huono maine on erityisen iso haaste.

– Nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä, he valitsevat alan jolle he menevät töihin. Ravintola-alalla on valmiiksi vetovoimahaaste ja työvoimapula. Nuoret saavat tässä ensimmäisen kokemuksen alasta, ja jos nuorta on kohdeltu epäreilusti, niin ei ravintola-ala varmasti tulevaisuudessa houkuta, Hoikkala sanoo.

