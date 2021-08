Koronapassin venyminen on poikinut useita kokeiluja, mutta voiko järjestäjä vaatia yleisöltä rokotustodistusta? "Toimijat arvioivat itse", sanoo ministeriö

Koronapassin oikeudellisia reunaehtoja selvitellään parhaillaan (siirryt toiseen palveluun) sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Asiaa valmistelevan työryhmän tehtävänä on arvioida edellytykset ja tarpeet koronapassia koskevalle lainsäädännölle.

Valmistelulle on varattu aikaa syyskuun loppuun saakka.

Samaan aikaan tapahtumakentällä viritellään jo erilaisia koronapassikokeiluja.

Helsingin kaupunki järjesti maanantai-iltana kutsuvierastilaisuuden, jossa koronapassia testattiin. Musiikkiklubi G Livelab Tampere aloitti puolestaan oman kokeilunsa viime viikolla.

Myös pohjalaismaakunnissa on jo lähdetty liikkeelle.

Esimerkiksi Lapuan teatteri ja kokkolalainen viihdeorkesteri Guardia Nueva aikovat järjestää syksyllä esityksiä, joihin pääsee vain koronapassia näyttämällä.

Koronapassilla tarkoitetaan todistusta, joka kertoo, onko passin omistaja rokotettu, onko hän sairastanut hiljattain koronan tai onko hänellä tuore negatiivinen testitulos.

Kokkolassa ja Lapualla ei katsottu tarpeelliseksi jäädä odottamaan valtakunnallisia linjauksia koronapassin käytöstä.

– Minusta asia on hyvin selvä. Ratkaisuja on tehtävä, jos me halutaan, että meillä on konsertteja, joissa on yleisöä, sanoo Guardia Nuevan taiteellinen johtaja Raimo Vertainen.

Vertainen kertoo, että orkesteri on konsertoinut edellisen kerran viime vuoden joulukuussa – silloinkin tyhjässä kirkossa.

Lapualla on tarkoitus järjestää syksyn aikana kaksi teatterinäytöstä, joihin pääsee vain rokotustodistuksen esittämällä.

Teatteri Lapuan tuottaja Kai Pöntisen mukaan tavoitteena on, että väki lähtisi rohkeammin liikkeelle.

– Varsinkin vanhempi väki voi olla hyvinkin arkaa. Nyt yleisö voi näissä kahdessa näytöksessä luottaa siihen että kaikki muutkin ovat kahteen kertaan rokotettuja.

Linjauksia odotetaan

Kokkolassa tämän viikonlopun venetsialaisten iltaohjelma jouduttiin perumaan viime hetkillä.

Ohjelman järjestämisestä vastaava KPO:n Sokos Hotelli Kaarlen johtaja Jaki Silvennoinen harmittelee, että koronapassi ei ole vielä käytössä.

Kokeiluihin Silvennoinen ei lähtisi suinpäin.

– Ajattelen tässä koko tapahtumateollisuutta ja siinä mielessä pitäisi saada yleinen linjaus, sillä muuten vaarana on viidakko, jossa yhdellä on yhtä ja toisella toista. Yksi yhtenäinen standardi helpottaisi kaikkia, myös yleisöä, huomauttaa Silvennoinen.

Seinäjokelainen Rytmikorjaamo ja Vaasan kulttuurinäyttämö Rizt odottavat myös ensisijaisesti valtakunnallista linjausta.

Passikokeilua ne eivät pidä mahdottomana, mutta näkevät vielä tässä vaiheessa ongelmaksi tapahtumiin jo etukäteen myydyt liput ja ihmisten asettamisen eriarvoiseen asemaan.

Pakollinen vai vapaaehtoinen?

Musiikkiklubi G Livelab perustaa kokeilunsa vapaaehtoisuuteen. Koronapassin näyttäminen ei ole edellytys konserttiin pääsylle.

G Livelabin toimitusjohtaja Annamaija Saarelan mukaan Muusikkojen liiton lakimiehet ovat linjanneet, että rokotustodistuksen esittämisen pitää olla vapaaehtoista, asiakkaita ei voida erotella passin esittämisen perusteella eikä passin esittämiseen saada houkutella millään porkkanalla.

Viihdeorkesteri Guardia Nuevan taiteellinen johtaja Raimo Vertainen ihmettelee vapaaehtoisuuden vaatimusta.

– Jos haluat matkustaa esimerkiksi Keski-Eurooppaan, onhan silloinkin näytettävä koronapassi. Miksi samaa ei voisi edellyttää konsertissa, pohtii Vertainen.

Hän huomauttaa myös, että kenenkään ei ole pakko tulla konserttiin. Se on vapaaehtoista.

Mutta voiko tapahtumajärjestäjä omalla päätöksellään vaatia asiakkaalta koronatodistusta? STM ei anna selvää vastausta.

Sosiaali- ja terveysministeriön viestinnästä todetaan, että koronapassikokeilujen osalta yksityiset elinkeinonharjoittajat vastaavat oman toimintansa lainmukaisuudesta. Ministeriö ei ole valvova viranomainen, eikä arvioi elinkeinonharjoittajien toimintaa tältä kannalta.

Ministeriö pitääkin suotavana, että koronapassikokeiluja suunniteltaessa toimijat arvioivat itse niiden lainmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta ennen käyttöönottoa.

Yhdenvertaisuus koetuksella?

Keväällä tehtyjen alustavien selvittelyjen perusteella koronapassin edellyttäminen merkitsee ihmisten asettamista eri asemaan heidän terveydentilansa perusteella.

Oikeusministeriön lausunnon mukaan ykstyisellä elinkeinonharjoittajalla voi elinkeinovapauden nojalla olla oikeus päättää tarjoamistaan palveluista ja niiden saamisen edellytyksistä.

– Nämä edellytykset eivät kuitenkaan saa muodostua syrjiviksi, sillä yhdenvertaisuuslain soveltamisala ulottuu laajasti myös elinkeinotoimintaan, todetaan oikeusministeriön lausunnossa.

Passi ei korvaa muita turvatoimia

Pohjalaiset koronapassikokeilijat perustelevat toimiaan sillä, että passin käyttöönotolla voidaan lisätä terveysturvallisuutta.

– Passin vaatiminen osoittaa vastuullisuutta tapahtumajärjestäjiltä, sanoo taiteellinen johtaja Raimo Vertainen.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen muistuttaa, että vaikka koronapassi lisää koronaturvallisuutta, se ei korvaa muita turvatoimia, kuten esimerkiksi maskeja.

Myöskään aluehallintoviraston määräämiin kokoontumisrajoituksiin ei koronapassikokeiluilla voida vaikuttaa. Esimerkiksi Helsingin kaupungin testitilaisuudessa noudatettiin voimassa olevia koronarajoituksia.

– Avin määräykset ovat voimassa mahdollisista koronapassikokeiluista riippumatta. Niin kutsutulla koronapassilla ei tällä hetkellä ole mitään juridista merkitystä, toteaa aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

