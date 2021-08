Pirtelö loppui! Brexit ja korona kurittavat Britannian taloutta – EU-eron haittoja myöntävät nyt myös brexit-mieliset, mutta kiistely jatkuu

Arkea maailmalta: Ruokakauppojen hyllyjä on tyhjinä, ja eräskin pikaruokaketju joutui sulkemaan ravintoloitaan kananlihapulan takia, kirjoittaa Ylen Britannian-toimittaja Pasi Myöhänen.

LONTOO Britanniassa kesää olisi vielä jäljellä, mutta McDonaldsista loppuivat viilentävät pirtelöt (siirryt toiseen palveluun).

Grillattua kanaa tarjoilevasta Nando’s-ketjusta puolestaan loppui kana ja 50 ravintolaa jouduttiin sulkemaan. (siirryt toiseen palveluun)

Britanniaa vaivaa ruokapula, jota vuosikymmeniä alalla työskennellyt Co-operative Group -kauppaketjun pomo Steve Murrells kuvailee pahimmaksi koskaan (siirryt toiseen palveluun).

Muun muassa Nando's-ketju on joutunut sulkemaan ravintoloitaan, koska kananlihasta on pula. Kuvassa on ketjun ravintola Manchesterissa 18. elokuuta. Kuva: Ryan Jenkinson / AOP

EU-maista tulleet kuskit palasivat kotiin

Nälkää ei ole vielä tarvinnut nähdä, mutta tuotevalikoima monissa kaupoissa (siirryt toiseen palveluun) on kaventunut ja suuri syy ongelmiin on Britannian EU-ero brexit.

Maassa on 100 000 rahtikuskin vaje, joten kaikki tuotteet eivät pääse koskaan perille asti. Pandemian aikana 14 000 kuskia on tilastojen mukaan muuttanut takaisin kotimaihinsa EU:n alueelle ja vain 600 on palannut takaisin.

Samalla maanviljelijät kertovat, että vihannekset pilaantuvat pelloille, sillä EU:sta tulleita maatalouden työntekijöitä ei ole tarjolla Britanniassa – brexitin vuoksi tiukentuneiden maahanmuuttosääntöjen vuoksi (siirryt toiseen palveluun).

Ruuanjalostuksessa työnantajat toivovat, että hallitus sallisi vankilaväestön laajemman palkkaamisen (siirryt toiseen palveluun) työntekijävajeen paikkaamiseksi.

Muun muassa kuljetusalan työntekijäpula on tyhjentänyt ruokakauppojen hyllyjä joistakin tuotteista. Kuva lontoolaisesta supermarketista 26. elokuuta. Kuva: Andy Rain / EPA

Britanniassa jopa brexit-mielinen iltapäivälehdistö on herännyt aiheeseen. The Sun opettaa, kuinka McDonalds-pirtelö valmistetaan kotioloissa (siirryt toiseen palveluun).

Jopa EU-eroa äänekkäästi vaatineen Daily Mailin tutkimuksessa myönnetään (siirryt toiseen palveluun), että EU-ero on työntekijäpulan osasyy - tosin artikkelin mukaan koronaa pienempi.

Brexitin tukijat syyttävät koronaa

Britannia on kokenut tuplaiskun koronaepidemian ja brexitin vuoksi, ja näitä kahta talouden mukiloijaa on vaikea erotella toisistaan. EU-eroa kannattaneet syyttävät koronaa. Esimerkiksi rahtialan asiantuntijat muistuttavat myös uudesta EU-byrokratiasta rajoilla.

Talousviisaat eivät ole muuttaneet ennustuksiaan brexitin haitallisista vaikutuksista Britannian taloudelle pidemmällä aikavälillä

Esimerkiksi London School of Economicsin tutkimuksessa haastatelluista (siirryt toiseen palveluun) ekonomisteista 86 prosenttia arvioi, että Britannian kansantuote on vuonna 2030 useita prosenttiyksikköjä pienempi kuin se olisi ollut ilman brexitiä.

Kiistely aiheesta kuitenkin jatkuu hamaan tulevaisuuteen, sillä on kokonaan toinen asia kuinka hyvin kansantuotteen prosenttiyksiköt näkyvät itse kunkin arjessa. Ja kuinka usein arkipäivän harmeja osataan yhdistää EU-eroon.

Ehkäpä pahimmat koronan tuomat ongelmat ainakin pian helpottavat. Englanti on palailemassa normaaliin, sillä kaikki koronarajoitukset on käytännössä poistettu jo heinäkuun puolivälissä,

Lontoon yläpuolelle on joka tapauksessa jumittunut pysyvältä vaikuttava pilvimassa. Ilman pirtelöä pärjää jo talven yli.

Lue myös:

Korona ja brexit syöksivät Britannian työvoimapulaan – epidemia kiihdytti EU-kansalaisten maastamuuttoa