Tätä et tiennyt laamasta – 5 outoa faktaa Andeilta Suomeen kotoutuneesta vartijaeläimestä

Laama on pysäyttävä näky suomalaisessa peltomaisemassa. Alunperin juhta- ja seuraeläimiksi tänne tuodut, hevosen korkuiset sorkkaeläimet toimivat nyt myös lammaslaumojen vartijoina. WWF:n kaksivuotisessa projektissa tutkitaan niiden käyttöä petoeläinvahinkojen torjunnassa. Ota nyt haltuun laamafaktat, tätä et tiennyt – vai tiesitkö?

1. Laama sylkee vain uhattuna

Laaman elämässä on ollut jotain pahasti vialla, jos se sylkee tahallaan päin ihmistä!

Laama on luonteeltaan eloisampi ja temperamenttisempi kuin serkkunsa alpakka, mutta se ei ole perusluonteeltaan häijy.

Laama oppii mielellään erilaisia temppuja ja tästä syystä mm. sirkukset suosivat laamoja ja sen risteytyksiä esityksissään.

Vaikka laama on arveluttavan kuuluisa juuri sylkemisestään, eläin syyllistyy moiseen vain tuntiessaan olonsa ahdistelluksi tai kinastellessaan keskenään ruuasta. Sylki on mahanestettä ja polttaa myös sylkijän omassa suussa, joten se ei ole ensimmäinen vaihtoehto kiistojen hoitamiseen.

Useimmiten erimielisyydet kaverin kanssa ratkaistaan kaulapainilla tai kipakalla potkulla tai näykkäisyllä hevosmaiseen tapaan.

Suuren kokonsa ja lihaksikkaan olemuksensa takia jokainen työlaama on koulutettava kulkemaan riimussa ja hyväksymään tavanomaiset hoitotoimet.

Väärin käsitelty ja -ymmärretty laama on iso ongelmaeläin! Jos laama on pienestä oikein kasvatettu, se on yhteistyöhaluinen ja rauhallinen seura- ja harrastuseläin, josta lisäetuna saa vielä pehmeää ja lämmintä villaakin.

2. Laama oli inkojen uhrieläin

Laama voi olla väriltään lähes millainen tahansa. Vaikka usein näkee eri tavoin kirjavia laamoja, niin mitään erityistä värijalostusta ei ole ainakaan toistaiseksi tehty.

Paitsi että inkat tekivät. He kasvattivat muinoin eri värisiä laamoja käytettäväksi erilaisiin uhritarkoituksiin.

Inkojen uskonnollinen maailma painottui ympäröivän luonnon ja luonnonilmiöiden palvomiseen. Jumaluuksista tärkeimpiä olivat auringon , sään, meren, äiti maan ja luojan jumalat.

Laamat olivat tässä kulttuurissa tärkeä vaurauden ja elintason merkki ja siksi arvokas lahja jumalalle.

Nyt laamatyyppejä on kolmea erilaista: classic laama, wooly laama ja suri-laama:

Klassinen laama (classic laama) on varsinainen kantojuhdan perikuva: iso, korkeajalkainen, pitkäselkäinen laama, jolla on hevosmainen lyhytkarvainen pää ja lyhytkarvaiset jalat. Klassisen laaman turkki on kaksinkertainen, eli sillä on pohjavilla ja karkeampi päällyskarva.

Villalaama (wooly laama) on pitkäkarvainen ja pienempi, sirorakenteisempi villantuottaja, jota voidaan käyttää myös kantoeläimenä. Usein juhtina käytetään kuitenkin lyhytkarvaisempia laamoja, koska niiden villa ei takerru vaikeakulkuisiinkaan risukoihin.

Jotkut pitävät laaman keritsimistä lisävaivana, siis lyhytkarvaisempi on heille samalla helpompi huollettava.

Suri-laaman villa on samanlaista kuin suri alpakan villa, eli kierteisesti punoutunut. Suri laamat ovat erittäin harvinaisia, ja ne ovat tyypillisesti pienenmpiä kuin classic ja wooly laamat.

3. Laama inhoaa koiraeläimiä

Laamat eivät luontaisesti siedä koiraeläimiä. Andeilla niillä on ollut vastassaan todennäköisesti kojootteja, mutta muualla niitä käytetään torjumaan susia.

Laama ei pakene suden lähestyessä, vaan se on valmis taistelemaan laumansa puolesta.

Laamalla on myös kyky laumautua esimerkiksi lampaiden ja aasien kanssa, ja silloin ne kokevat nämä eläimet puolustettavikseen.

Yhdysvaltalaistutkimuksessa todettiin, että kun laamat tulivat lampaiden vartijoiksi, petovahingot loppuivat joko kokonaan tai vähenivät ratkaisevasti.

Suomessa on vuosittain runsaat sata petovahinkona korvattua lammasvahinkoa ja pääasiallinen vahingonaiheuttaja on ollut susi. Tällä hetkellä laumoja turvaamassa on käytetty sähköistettyjen suurpetoaitojen lisäksi laumanvartijakoiria.

Vartijatehtävissä käytetään pääasiassa uroslaamoja, joilla on suussaan kuusi terävää taisteluhammasta. Naarailla hampaita ei ole. Hampailla laama pystyisi vaikka repimään suden kurkun auki.

Laamojen käytön etuna on myös niiden samankaltainen ravitsemus ja hoito kuin lampailla, eikä niitä tarvitse laitumella erikseen ruokkia.

4. Laama syö vähän

Laama on perinteinen Etelä-Amerikan kantojuhta: se pystyy kantamaan jopa 40 kg taakan ja on hyvin varmajalkainen ja vähään tyytyvä matkakumppani.

Sen ruuantarve on silti vain neljäsosa hevosen annoksesta ja se tyytyy hyvin niukkaproteiiniseen ravintoon.

Laaman säkäkorkeus on kuitenkin 120-130 cm ja paino 90-160 kg. Pitkän kaulansa ja ylvään ryhtinsä ansiosta se antaa vaikutelman hevosen kokoisesta eläimestä.

Pääosan laamojen ravinnosta sen kotiseudulla muodostaa karkea heinä ja erilaiset pensaat. Heinää kuluu päivässä noin pari kiloa, minkä lisäksi Suomessa eläimille syötetään kivennäisiä ja vitamiineja.

Laamoille riittää ulkotarhan lisäksi vaatimatonkin talli tai sääsuoja. Tarpeensa ne tekevät siististi yhteen vessapaikkaan.

Suurin osa maailman laamoista asustelee Boliviassa. Suomeen ensimmäinen laama tuotiin tuotiin 2000-luvun alussa, ja tällä hetkellä niitä on noin 100 yksilöä.

Vertailun vuoksi: samasta eläimestä, guanakosta jalostettuja alpakoita on maassamme arviolta 1300.

5. Laamalla ei ole kiima-aikaa

Laamat ovat Etelä-Amerikkalaisia kamelieläimiä, jotka on kesytetty mahdollisesti jopa aikaisemmin kuin hevonen tai kissa, arviolta 5000-6000 vuotta sitten.

Alpakan ja laaman lisäksi kamelieläinten heimoon kuuluvat dromedaari, kaksikyttyräinen kameli, vinkunja ja guanako.

Laamalla ei ole kiimaa eli sen voi astuttaa mihin vuoden aikaan tahansa. Poikastaan se kantaa pitkään, tiineys kestää noin 11,5 kk ja kerrallaan syntyy yksi vasa. Laama voi elää yli 20 -vuotiaaksi.

Laamalta, kuten kaikilta kamelieläimiltä puuttuu jostain syystä luontainen miellyttämisen halu, sen luonne muistuttaa pikemmin kissaa kuin koiraa.

Laamojen, samoin kuin alpakoiden, kanssa harrastetaan koirien agilityn tapaista tehtäväkilpaa, vaelluksia kantosatulaan pakatun kuorman kanssa, kauneuskilpailuita näyttelyissä ja vaikkapa kävelylenkkejä koko perheen iloksi. Hyvin koulutetusta ja hienoluonteisesta yksilöstä voi olla jopa eläinavusteiseen terapiaan.

