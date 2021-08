Yhdysvaltain viranomaiset sulkevat kohutun tutkintavankilan, jossa liikemies Jeffrey Epstein kuoli

Metropolitan Correctional Center on Yhdysvaltain liittovaltion hallinnon tutkintavankila New Yorkin keskustassa.

Oikeusministeriön mukaan vankilassa on ilmennyt vakavia puutteita. Myös vangit ovat valittaneet oloistaan New Yorkin keskustassa sijaitsevassa vankilassa.

Yhdysvaltain liittovaltion hallinnon tutkintavankila New Yorkin keskustassa suljetaan, kertoo The New York Times. (siirryt toiseen palveluun)

Metropolian Correctional Center (MCC) on herättänyt paljon huomiota erityisesti sen jälkeen, kun seksuaalirikollinen Jeffrey Epstein kuoli epäselvissä oloissa vankilan sellissä.

Viranomaisten mukaan vankila suljetaan ainakin väliaikaisesti.

Oikeusministeriön mukaan vankialassa on ilmennyt vakavia turvallisuus- ja infrastruktuuriongelmia.

Epstein löydettiin sellistään hirttäytyneenä vuonna 2019. Hän odotti oikeudenkäyntiä, joka koski seksikauppasyytteitä. Hänen todettiin kuolleen itsemurhan seurauksena. Kaksi vanginvartijaa sai syytteet asiakirjojen väärentämisestä ja tehtäviensä laiminlyönnistä. Epsteinin itsemurhaa edeltävinä tunteina.

Vartijoita syytetään asiakirjojen väärentämisestä ja salaliitosta. Syyttäjän mukaan he väärensivät asiakirjoja peitelläkseen tehtäviensä laiminlyöntiä Epsteinin itsemurhaa edeltävinä tunteina.

Myös meksikolainen huumeparoni Joaquin "El Chapo" Guzman on valittanut vankilan oloista ja kehottanut apulaisoikeusministeri Lisa Monacoa vierailulle vankilaan.

Vielä ei ole kerrottu, milloin vankila suljetaan ja minne vangit siirretään. Lehden mukaan MCC:n tutkintavankilassa on tällä hetkellä 233 vankia. Suurin osa heistä odottaa oikeudenkäyntiä.

