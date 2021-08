Kaksi kuollut Paltamossa tasoristeysonnettomuudessa: henkilöauto törmäsi pikajunan kanssa – katso raportti paikalta

Pikajuna törmäsi henkilöautoon tasoristeyksessä Paltamossa perjantaina noin klo 10. Onnettomuudessa on kuollut kaksi henkilöä.

Paltamossa on tapahtunut tasoristeysonnettomuus, jossa henkilöauto törmäsi pikajunan kanssa. Kaksi henkilöä on menehtynyt.

Paikan päällä alkaa onnettomuuden tutkinta ja onnettomuuspaikan raivaus sen jälkeen, kun tutkinta on valmistunut.

Intercity-juna 711 Kuopiosta Rovaniemelle myöhästyy aikataulustaan VR:n mukaan Paltamon ja Vaalan välillä arviolta kaksi tuntia onnettomuuden vuoksi.

Onnettomuuspaikka sijaitsee Kontiomäki–Oulu-radan varressa noin kolme kilometriä Paltamon rautatieasemalta Oulun suuntaan. Tasoristeyksessä Koikerolahdentie ylittää radan. Nimeltään paikka on Lepikon tasoristeys.

Kuva: Derrick Frilund / Yle

Väylävirastosta kerrotaan, että kyseisessä risteyksessä ei ole tapahtunut onnettomuuksia vuoden 2000 jälkeen. Silloin virasto alkoi pitämään tilastoa tasoristeysonnettomuuksista (siirryt toiseen palveluun).

Viime vuonna tasoristeysonnettomuuksissa kuoli kolme ihmistä ja loukkaantui vakavasti kaksi. Kuluva vuosi on ollut synkempi, alustavan tiedon mukaan tasoristeyksissä on kuollut jo kuusi ihmistä.

Lepikon tasoristeys kuuluu Väyläviraston tasoristeysten poisto- ja parantamishankkeiden piiriin eli se poistetaan ensi vuonna kiertotiejärjestelyillä kokonaan käytöstä.

Junaliikenne on pysähdyksissä kyseisellä osuudella, junan kyydissä olleille matkustajille on järjestetty jatkokyyti ja heidän on mahdollista saada kriisiapua Oulussa.

