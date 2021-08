Karhu on tuhonnut samaa mehiläistarhaa jo kahtena yönä – kotipihassa käyvä mesikämmen huolettaa tarhuria: on mahdollista, että tulee vaaratilanne

Juupajoella sijaitsevalla mehiläistarhalla on käynyt kutsumaton vieras kahtena perättäisenä yönä tällä viikolla. Mehiläisharrastaja Leo Järvenpää arvioi, että kyseessä on yksi ja sama karhu, joka palaa hakemaan helppoa ruokaa.

Metsän kuningas, karhu, on tehnyt tällä viikolla selvää Juupajoella sijaitsevasta mehiläistarhasta. Mesikämmen on käynyt ruokailemassa tarhalla sekä keskiviikon että torstain välisinä öinä.

Mehiläisharrastaja Leo Järvenpään pihapiirissä olleet viisi pesää ovat nyt tuhoutuneet.

– Kyllä se aika karua jälkeä on. Karhu tulee pesälle, kaataa sen ja katsoo, mitä sisällä on. Karhu haluaa syödä sieltä toukkia ja jos on hunajaa tai talviruokaa, ne kelpaavat myös.

Karhu teki tuhojaan samalla tarhalla myös toukokuun lopussa. Lisäksi se kävi toisen tarhaajan pesillä. Järvenpää arvioi, että kyseessä voi olla sama karhu, joka muistaa hyvän ruokapaikan.

– Toukokuussa luonnossa on vähän ruokaa, ja karhut tulevat hakemaan toukkia. Nyt elokuussa luonnossa on ruokaa, mutta karhu on tullut silti pesilleni. Se on oppinut, että mehiläispesillä on helppoa ruokaa.

Tuhotut mehiläispesät sijaitsevat pihapiirissä noin 50 metrin päässä Järvenpään perheen kodista. Ajatus pihalla liikkuvasta pedosta hiukan huolettaa.

– Ei minua varsinaisesti pelota, koska ajattelen, että karhu ei ole vaarallinen ihmiselle. En ole nähnyt sitä, joten luulen, että se väistää ihmistä. Meillä on kuitenkin pieniä lapsia, ja on mahdollista, että tulee jonkinlainen vaaratilanne, sanoo Leo Järvenpää.

Hallinto-oikeus jäädytti karhujahdin

Längelmäveden riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Juha Jokinen on käynyt paikan päällä toteamassa vahingot ja asentamassa riistakameran. Karhu ei tullut tarhalle perjantain vastaisena yönä.

– Laitoimme riistakameran, jotta näkisimme, millainen kaveri tai keitä siellä käy. Paikka on sellainen, että ei oikein löytynyt mitattavaa jälkeä, kertoo Juha Jokinen.

Pirkanmaalle on myönnetty kolme karhun kaatolupaa Mänttä-Vilppulan ja Oriveden välisille alueille. Jokisen mukaan yhden luvan olisi voinut käyttää juuri tähän yksilöön. Karhujahti on kuitenkin pantu jäihin.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kielsi välipäätöksellään Pirkanmaalle myönnettyjen karhun kannanhoidollisten poikkeuslupien toimeenpanon, kunnes ympäristöjärjestön tekemät valitukset on ratkaistu.

Hallinto-oikeuden esittelijän mukaan Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin valitukset karhunkaatoluvista pyritään ratkaisemaan tavanomaista nopeammalla aikataululla. Tarkkaa aikataulua ei ole tiedossa, mutta valitukset on tarkoitus käsitellä nopeammin kuin normaalin 8–12 kuukauden kuluessa.

Ongelmia tai vahinkoja aiheuttavan pedon karkottamiseen tai poistamiseen voi hakea poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta tai akuuteissa tapauksissa poliisilta. Tämä on nyt mietinnässä Juupajoella.

