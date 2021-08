Koppimönkijät porhaltavat jo keskustoissakin – "Vanhemmat olivat shokissa hinnasta, mutta sain lopulta sen 15-vuotispäivänäni"

Koppimönkijä on kätevä tapa mennä vaikka kiekkotreeneihin

Koppimönkijä on kätevä tapa mennä vaikka kiekkotreeneihin

15-vuotias saa ajaa koppimönkijällä kuuttakymppiä. Vauhdin hurma, mutta myös ajomukavuus saavat hankkimaan kulkupelin. Traficomin mukaan suosio on selvässä nousussa.

TURKU Koppimönkijöitä eli katettuja traktorimönkjöitä saapuu siistiksi riviksi Turun Impivaaran jää- ja jalkapallohallien parkkipaikalle. Niistä hyppää nuoria, jotka saapuvat tällä tavoin omatoimisesti jääkiekko- ja jalkapalloharjoituksiin.

Kristian Karapuu käy menopelillä koulussa ja jääkiekkoharjoituksissa. Hän pyysi koppimönkijää vanhemmiltaan kauan. Ne maksavat parikymmentä tuhatta euroa.

– Vanhemmat olivat shokissa mönkijän hinnasta, mutta sain lopulta sen 15-vuotispäivänäni. Vaaratilanteita ei ole tullut. Ajaminen on samanlaista kuin automaattivaihteisella autolla, kertoo Kristian ja tarjoaa koeajelun hallin pihalla.

Kristian Karapuu ajaa kouluun ja kiekkotreeneihin koppimönkijällään. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Joukkuetoveri Eino Himanen on toinen tyytyväinen koppimönkijäkuljettaja. Myös Himasella meni hetki aikaa, ennen kuin vanhemmat suostuivat hankkimaan pojalleen mönkijän. Hallilta matka kotiin kestää noin 30 minuuttia.

– Kaatuminen ei ole ollut vaarana, kun menee tarpeeksi hitaasti mutkiin. Sain ajoluvan teoriakokeen kautta. Opettelin isän kanssa ajamaan tällä. 17-vuotiaana yritän hankkia erikoisluvan ajokorttia varten, kertoo Himanen.

Eino Himanen kertoo, että kavereita pyrkii kyytiin,mutta toisaalta aika monella on jo oma mönkijä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Koppimönkijöiden suosio ylittämässä mopoautojen suosion

Kehityspäällikkö Markku Erkheikki Traficomista näkee tilastoista villityksen suosion. Tosin aivan tarkkoja katettujen koppimönkijöiden lukumääriä on vaikea suoraan löytää, sillä ne tilastoidaan painonsa ja nopeutensa mukaan moniin eri luokkiin. Yleisimmin nuoret suosivat katettuja T1-luokan mönkijöitä.

Selvää faktaakin tilastoista löytyy. Tammi-heinäkuussa tänä vuonna T1 traktorimönkijöitä rekisteröitiin yli 700, kun esimerkiksi mopoautoja rekisteröitiin vain 148. Yhteensä katettuja koppimönkijöitä oli kesäkuun lopussa liikennekäytössä Suomessa 2 700.

Kaikkien liikennekäytössä olevien mönkijöiden kokonaismäärä on 30 000.

– Viime kuukausien luvut näyttävät, että niistä voi tulla jopa suositumpia kuin mopoautoista. Kyytiin voi ottaa kaverin, joitakin niistä pääsee ajamaan traktorikortilla eli ilman ajokoetta vain ajo-opetuksen ja teoriakokeen suorittamalla. Jotkut kulkevat 60 kilometriä tunnissa, pohtii Erkheikki suosion syitä.

Mopoautojen suosion laskuun on monia syitä. Kevytautokeskustelu oli vilkasta muutamia vuosia sitten. Mopoauto- ja mopokortti eriytettiin vuonna 2013 erillisiksi.

– Osasyy on katettujen ja traktorimönkijöiden suosion lisääntyminen sekä henkilöautokortin ikäpoikkeuslupien aika vahva suosio.

Loppuvuodesta 2018 alkaen nuori on voinut saada 17-vuotiaana luvan henkilöajokortin hankinnalle, jos on ollut riittävää esimerkiksi töissä kulkemiseen liittyvää tarvetta siihen.

Liikenneturva varoittaa kaatumisriskistä

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti on myös saapunut katsomaan kiekkoilijoiden menopelejä Impivaaran hallien edustalle. Hän on seurannut jo jonkin aikaa koppimönkijäinnostusta ja pitää yhteyttä harrastajiin.

– Tässä mönkijässä näkyy jälkiä, että nurin voisi olla menty. Nämä ovat aika suorituskykyisiä ajoneuvoja. Rauhallinen kaasunkäyttö ja hidas vauhti etenkin käännöksissä ovat tärkeitä, neuvoo Ruutti.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti löysi kolhuja koppimönkijöistä. Hän neuvoo rauhalliseen kaasutukseen varsinkin käännöksissä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Ruutti muistuttaa, että koppimönkijät on tarkoitettu maasto- ja hyötykäyttöön. Niissä on aika pehmeät alustat. Onnettomuuksissa on tyypillistä, että ne kaatuvat ja suistuvat tieltä.

Ruutti toivoo, että vanhemmat seuraavat nuorten ajamista. Liikenneturvalla on omilla nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun) myös informaatiota koppimönkijöistä.

– Turvallisuus on kiinni kuljettajasta. Huonosti käytettynä nämä ovat vaarallisia, mutta järkevästi käytettynä ihan hyvä tapa liikkua. Kyllä näillekin paikka liikenteessä löytyy.

Ruutti on nähnyt hurjasteleviakin kuskeja. Viidenkympin rajoitusalueella koppimönkijä tuli heittämällä ohi.

– Näillä ei voi ajaa kaasu pohjassa sillä alueella kuten mopoautolla, joka kulkee enintään 45 kilometriä tunnissa. Nämä kulkevat jopa kuuttakymppiä, joten tarkkana pitää olla, muistuttaa Ruutti.

Ajopelejä odottamassa jääkiekkoilijoita ja jalkapalloilijoita Impivaaran hallien edessä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 29.8. kello 23.

Lue lisää:

Mopoautojen suosio on laskussa – moni nuori valitsee nyt hytillisen mönkijän

Traktorimönkijät yleistyvät nuorten kulkuvälineenä – silti niitä hankitaan edelleen eniten hyötykäyttöön

Mopoautot ovat mennyttä ja traktorimönkijöistä tuli nuorisohitti – 16-vuotias kertoo, miksi sellainen oli saatava: "Äijä vehje"