Syrjäisestä mökistä löytyneet lähes 40 kissaa muuttivat ympäri Etelä-Suomea – kävimme katsomassa, mitä niille kuuluu

Kuusi terhakkaa kissanpentua hyppii, juoksee ja leikkii innoissaan pitkin huonetta. Kissoista ei näe päällepäin, millaisista olosuhteista ne ovat viime viikolla Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistyksen eläintalolle tulleet.

Eläinsuojeluyhdistyksen tiloissa kissoilla on tilaa temmeltää. Kuva: Antro Valo / Yle

Kissat pelastettiin pienestä syrjäisestä saunamökistä Kotkan seudulta. Mökissä majaili yhteensä 41 kissaa.

Paikallisen eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoiset hakivat kissat turvaan sen jälkeen, kun niistä oli tehty ilmoitus valvontaeläinlääkärille. Kissoista kolme vastasyntynyttä pentua menehtyi pelastamisen jälkeen, mutta loput voivat hyvin.

– Terveitä kissoja ja loistavassa kunnossa. Mitään sairauksiin viittaavaa ei eläinlääkärin tarkastuksessa löytynyt. Kissat eivät myöskään näytä sisäsiittoisilta, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Satu Väisänen.

Muutaman kuukauden ikäiset pennut ovat leikkisiä. Kuva: Antro Valo / Yle

Väisänen sanoo jo kiintyneensä kissoihin. Pennut ovat arviolta 4-5 kuukautta vanhoja. Ne ovat eläväisiä ja leikkisiä. Se on varsin poikkeuksellista, sillä yleensä eläintalolle pelastetut kissat ovat aluksi peloissaan.

– Ulkoa pelastetut kissat ovat hyvin erilaisia, paljon arempia. Näistä huomaa, että ne ovat olleet sisällä ja tottuneet ihmisiin, sanoo Satu Väisänen.

Satu Väisänen sanoo jo kiintyneensä kissoihin, joilla on taustallaan erikoinen tarina. Kuva: Antro Valo / Yle

Kissoille etsitään hyvä ja turvallinen koti

Pelastetut kissat ovat seitsemän eri eläinsuojeluyhdistyksen hoivissa ympäri Etelä-Suomea. Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistys piti itse kahdeksan; kuusi pentua ja nuorta urosta. Loput 30 on sijoitettu Lappeenrantaan, Porvooseen, Helsinkiin, Lahteen ja Hämeenlinnaan.

Kissat tutkitaan, sirutetaan, madotetaan ja mahdollisesti myös kastroidaan ennen uuteen kotiin luovutusta. Kuva: Antro Valo / Yle

Eläinlääkäri on tutkinut kissat ja todennut ne terveiksi. Lisäksi ne ovat saaneet rokotuksen, sirutuksen ja vanhemmat uroskissat on kastroitu.

Kahden viikon päästä ne saavat toiset rokotukset, jonka jälkeen niille ryhdytään etsimään uusia koteja. Pennut luovutetaan nuoren kissan kaveriksi tai pareittain. Kissaa itselleen haluavan tulee täyttää kyseisestä kissasta adoptiolomake.

– Kissat luovutetaan mieluiten omalle toiminta-alueellemme ja kerrostaloon, jossa on lasitettu parveke. Tarkistamme jokaisen tulevan kodin ja siellä mahdollisesti ennestään olevat kissakaverit, sillä jokaiselle kissalle halutaan hyvä ja turvallinen koti, kertoo Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Satu Väisänen.

Pennut luovutetaan joko toisen nuoren kissan kaveriksi tai pareittain. Kuva: Antro Valo / Yle

Lemmikkien kysyntä on lisääntynyt koronan myötä. Etelä-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistyksellekin on hakemuksia tullut viimeaikoina runsaasti. Tavallisesti ne pyritään käymään läpi viikossa, mutta nyt jono on ollut pidempi. Saunamökistä löytyneet kissat ovat vielä karanteenissa, joten niistä adoptiohakemuksia ei ole voinut vielä täyttää.

Kissoja on tulossa lisää

Myös muihin eläisuojeluyhdistyksiin sijoitetut kissat voivat hyvin, vaikka ovatkin vielä hieman hämillään. Lahteen toimitetut viisi nuorta poikaa olisivat jo valmiita uusiin koteihin. Ne ovat kaikki leikattu, sirutettu ja rokotettu. Toistaiseksi kissoista ei ole vielä tullut adoptiopyyntöjä.

Kissoja on tulossa vielä lisää, sillä naaraskissojen arvellaan odottavan poikasia.

Osa kissoista olisi jo valmis lähtemään uuteen loppuelämän kotiin. Kuva: Antro Valo / Yle

Hämeenlinnan eläinsuojeluyhdistyksellä hoidossa olevista kahdesta naaraskissasta toinen sai kaksi pentua lauantaina. Toinen mökistä tulleista kissoista on puolestaan tiineenä. Kumpikin kissa on huomattavan hoikka, joten niille syötetään toipilasruokaa, jotta ne vahvistuisivat.

Kissoja pidetään Hämeenlinnan eläinsuojeluyhdistyksen tiloissa siihen saakka, kunnes pennut ovat luovutusikäsiä eli 14 viikkoa vanhoja. Emokissat ovat kiintyneet toisiinsa, joten niille etsitään yhteinen koti.

Porvoon Tolkkisten kissatalolle tullut emokissa menetti kaikki kolme vastasyntynyttä pentuaan. Poikaset menettäneen emon seuraksi tuotiin toinen tyttökissa, jonka epäillään myös odottavan pentuja. Myös Porvooseen tuodut kissat voivat hyvin, vaikka eläinlääkäri ei ole vielä ehtinyt tarkastaa niitä.

Kissat keräävät voimia vielä joitakin viikkoja. Jos toinen kissoista saa vielä pentuja, se odottaa uuteen kotiin pääsyä pentuineen vielä useamman kuukauden.

Valvontaeläinlääkäri ei kommentoi

Kissoista tehtiin eläinsuojeluilmoitus valvontaeläinlääkärille vajaa kaksi viikkoa sitten. Sivullisen tekemän ilmoituksen perusteella kissat pelastettiin ahtaista tiloista.

– Kissat olivat fyysisesti hyvässä kunnossa, vaikka tila jossa ne olivat eläneet oli pieni. Kissoista on yritetty huolehtia, mutta ruokaa ei ole ollut tarpeeksi eläinten määrään nähden, sanoo Satu Väisänen.

Saunamökistä löytyneet kissat olivat yllättävän hyväkuntoisia. Kuva: Antro Valo / Yle

Netin keskustelupalstoilla kissan omistajaa haluttaisiin vastuuseen kissojen kohtelusta. Päätöksen tutkintapyynnöstä poliisille tekee viranomainen eli valvontaeläinlääkäri. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa tässä vaiheessa.

