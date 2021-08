Nuorten koronarokotuksista tehty 49 haittailmoitusta Fimeaan – ylilääkäri pitää ilmoitusten määrää rokotusten määrään nähden maltillisena

Keskiviikkona päivitetyn tiedon mukaan koronarokotteeseen liittyviä haittailmoituksia alle 18-vuotiaista on tehty Fimealle yhteensä 49. Näistä 22 on tehty 12–15-vuotiaita koskien.

Vakaviksi ilmoitetuista tapauksista tähän mennessä kolmessa on kerrottu sairaalahoitoa vaatineesta haittavaikutuksesta.

– Suomessa on tällä hetkellä rokotettu alaikäisiä noin 190 000. Siihen nähden ilmoitusten määrä on varsin maltillinen, arvioi Fimean ylilääkäri Maija Kaukonen.

Fimea päivittää jatkossa viikoittain tietoja nuorten rokotuksiin liittyvistä haittailmoituksista sivuilleen. (siirryt toiseen palveluun) Fimeasta kerrotaan, että taustalla vaikuttaa se, että nuorison rokottaminen on parhaillaan käynnissä ja tiedon tarve on suuri.

– Nuorten rokottaminen etenee varsin nopeasti. Meidän tietomme perusteella tilanteessa ei ole ilmennyt erityisiä huolenaiheita. Haitat, mitä heillä on ilmoitettu, ovat samoja yleisiä tunnettuja haittoja kuin aikuisillakin, eli kuumetta, päänsärkyä, suurentuneita imusolmukkeita ja erityyppisiä ihoreaktioita, kuvailee Kaukonen.

Kokonaisuudessaan koronarokotteita koskevia haittailmoituksia on saapunut Fimeaan ennätysmäärä, yli 10 000. Vakavia haittavaikutusilmoituksia on käsitelty 2 179 kappaletta ja ei-vakavia 1 152 kappaletta. Tällä hetkellä tarkempaa käsittelyä odottavia ilmoituksia on noin 10 200.

Ruuhkautuneesta käsittelystä huolimatta vakavat ja odottamattomat ilmoitukset poimitaan saapuneista ilmoituksista lääketieteellisin perustein ensimmäiseksi käsittelyyn. Fimean ylilääkäri toivookin, että ihmiset lähettäisivät Fimeaan ilmoituksia haitoista, joita ei ole aikaisemmin tullut esiin.

– Kaikki haittavaikutusilmoitukset käyvät läpi esikäsittelyn, jossa lääkäri lukee ne läpi ja luokittelee vakavat, ei-vakavat odotetut ja odottamattomat. Sen perusteella vakavat ja odottamattomat haitat menevät ensimmäisenä lopulliseen käsittelyyn.

Kaikki haitat ilmoitetaan myös Euroopan lääkeviraston haittavaikutustietokantaan

Vakavat ja odottamattomat haitat ilmoitetaan nopeutetusti Fimeasta Euroopan lääkeviraston EMA:n tietokantaan. Lääkeviranomaisen tutkittavaksi tulee lukuisia ilmoituksia, joista osa nousee lääkeviranomaisten tarkempaan selvitykseen.

– Yksittäisissä tapauksissa me emme vahvista emmekä kiistä haittavaikutuksen syy-seuraussuhdetta rokotukseen. Lääketieteellistä ongelmaa tutkittaessa lähdetään selvittämään koko ilmiötä. Siinä vaiheessa kun selvitykset valmistuvat, otetaan kantaa, voiko tällainen ongelma aiheutua rokotteesta vai ei, sanoo Kaukonen.

Odottamaton haitta ei aina tarkoita sitä, että se olisi rokotteesta johtuva, muistuttaa Kaukonen.

– Mutta ilmoitus käsitellään nopeammin, jotta uudet ilmiöt otettaisiin tarkempaan tutkimukseen.

Kaikista Euroopan alueella myyntiluvan saaneista rokotteista julkaistaan kerran kuukaudessa julkinen yhteenveto turvallisuuskatsauksessa. Tiedot ovat julkisesti saatavilla Euroopan lääkeviraston sivuilta. (siirryt toiseen palveluun)

Euroopan lääkevirastossa on tällä hetkellä tarkastelussa kolme mRNA-rokotteisiin mahdollisesti liittyvää haittaa, joita on ilmennyt eri puolilla Eurooppaa. Ne ovat ihoreaktio nimeltään erythema multiforme eli monimuotoinen punavihoittuma, tietyntyyppiset munuaistulehdukset ja kuukautishäiriöt.

– Tiedotamme heti, kun näistä tulee lisää tuloksia, Kaukonen sanoo.

Munuaishäiriöt voivat olla lieviä tai vakavia. Jos häiriö on vakava ja johtaa yleisvoinnin heikkenemiseen, se hoidetaan sairaalassa. Sen sijaan erythema multiforme -ihottuma pääsääntöisesti paranee kotihoidossa. Myös kuukautisvuotohäiriöt ovat yleensä hyvänlaatuisia eli ne eivät johda sairaalahoitoon tai suurempaan toimenpiteeseen, kuvailee Kaukonen.

Fimean mukaan näistä haitoista on tehty ilmoituksia myös Suomesta.

– Vuotohäiriöistä on tullut varsin paljon ilmoituksia eli tämä on tunnistettu myös Suomessa. Myös Erythema multiformesta on ilmoitettu, ja tämäntyyppisestä munuaistulehduksesta on yksittäisiä ilmoituksia Suomesta.

Odottamattomia rokotteisiin liittyviä haittailmiöitä on kevään ja kesän aikana tullut esiin muutamia. Vakavimpia ovat olleet Astra Zenecan rokotteeseen liittynyt hyytymishäiriö ja rna-rokotteisiin liittyneet sydänpussin ja sydänlihaksen tulehdukset.

Näitä tapauksia on raportoitu joitakin myös Suomessa, mutta toistaiseksi niitä ei ole ilmaantunut alle 18-vuotiailla.

Kuolemantapauksista tehty 110 haittailmoitusta

Fimea on tähän mennessä käsitellyt 110 ilmoitusta, joissa koronavirusrokotuksen saanut henkilö on menehtynyt. Yhdeksän potilaista oli saanut Spikevaxin, 16 Vaxzevrian ja loput 85 Comirnatyn koronaokotteen.

Alaikäisiä rokotteen saaneita ilmoitusten joukossa ei Fimean mukaan ole ollut.

– Kuolleiden lukumäärä on suhteellisen pieni. Suomessa kuolee vuosittain noin 55 000 henkeä. Rokottaminen on aloitettu iäkkäimmistä ja sairaimmista suomalaisista. Rokottaminen suojaa heitäkin vain koronavirusinfektiolta, ei muilta sairauksilta toteaa Kaukonen.

Rokotuksen jälkeen tapahtunut kuolema ei tarkoita, että rokotuksella ja kuolemalla olisi syy-yhteys. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tarkastellut väestötasolla rokotusten jälkeistä kuolleisuutta, ja todennut, että rokotettujen kuolleisuus ei ole lisääntynyt. THL:n tuoreen turvallisuusseurannan (siirryt toiseen palveluun) mukaan kuolemia oli rokotetuilla kaikissa ikäryhmissä selvästi vähemmän kuin rokottamattomilla. Analyysissa huomioitiin tutkittujen taustatekijät: ikä, sukupuoli, terveydenhuoltokäyntien lukumäärä, mahdollinen laitoshoito ja seurantakuukausi.

