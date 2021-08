Kahden metrin turvavälivaatimus poistuu Pirkanmaalla: kokoontumisrajoitukset jatkuvat silti

Turvavälimääräys päättyy Pirkanmaalla sunnuntaina. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti asiasta perjantaina.

Aluehallintoviraston mukaan tartuntatautilain pykälän 58 d nojalla tehtävää niin sanottua turvavälipäätöstä ei pidetä enää tarpeellisena jatkaa, ja sen voimassaolo alueella päättyy 29. elokuuta.

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat kuitenkin Pirkanmaalla edelleen. Aluehallintoviraston mukaan rajoituksia tarvitaan yhä, koska tartuntamäärät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella ovat edelleen huomattavia. Siksi paikallisten viranomaisten käytössä olevien toimenpiteiden tueksi tarvitaan vielä ainakin lyhytaikaisesti aluehallintoviraston määräys.

Uusi päätös on voimassa 30.8.–12.9.2021.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä. Ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää, jos osallistujamäärä on enintään 50 henkilöä.

Edellä mainittuja osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa.

Aluehallintoviraston perjantaina antama määräys kokoontumisrajoituksista täydentää tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka on huomioitava laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä, myös yleisötilaisuuksissa.

Pykälä velvoittaa toimijoita muun muassa siten, että asiakkaille on tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen tai desinfiointiin, asiakaspaikat on järjestettävä mahdollisimman väljästi ja asiakkaita on ohjeistettava hyvistä käytännöistä, joilla terveysturvallisuutta parannetaan. Tietyn mittaisia turvavälejä ei kuitenkaan vaadita.