Messuala kritisoi koronarajoituksia – johtaja ihmettelee: "Miksi emme voi avata, vaikka kauppakeskukset ovat olleet auki koko ajan"

Helsingin Messukeskuksen käytävät ja hallit ammottavat tyhjyyttään. Puolentoista vuoden aikana suurissa halleissa on nähty pääsykokeita ja virtuaalistudioita. Muita tiloja Messukeskus on vuokrannut koronarokotuksille ja -testaukselle.

– Mutta eivät ne riitä korvaamaan meidän ydinliiketoimintaa. Sähkölaskut ja tontinvuokrat ollaan juuri ja juuri pystytty maksamaan, kertoo Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen.

Messukeskus on hakenut ja saanut valtiolta kustannustukea koronan ja rajoitusten tuomiin talousvaikeuksiin, mutta tuen katto on tullut vastaan.

– Ollaan tietysti kiitollisia niistä tukirahoista, joita ollaan saatu. Mutta nykyiset tukimekanismit valitettavasti syrjivät meitä suuria ja runsaasti työllistäviä yrityksiä, Vepsäläinen sanoo.

Messukeskuskin parantaisi taloustilannettaan mieluiten laittamalla liiketoiminnan jälleen käyntiin. Iso osa henkilöstöstä on lomautettuna. Syyskuulle suunnitellut messutapahtumat jouduttiin kuitenkin perumaan koronarajoitusten takia.

– Yhden aluehallintoviraston päätöksen jälkeen välittömästi lähti neljä miljoonaa euroa meidän liikevaihdosta, eikä se siihen valitettavasti jäänyt, Vepsäläinen sanoo.

– On todella haastavaa toimia, kun päätökset tulevat lyhyellä tähtäimellä, ja me olemme pitkän tähtäimen liiketoiminnassa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi perjantaina, että nykyiset rajoitukset pysyvät voimassa. Messuala on jo aiemmin elokuussa lausunut (siirryt toiseen palveluun), että "tapahtuma-alaa koskevat määräykset eivät täytä oikeasuhtaisuuden kriteerejä millään mittapuulla mitattuna".

Paikoin messutapahtumat jo jatkuvat

Kaikkialla Suomessa tilanne ei ole messuille yhtä vaikea. Turussa on viikonloppuna pidetty ensimmäiset messut puoleentoista vuoteen. Niiden toimitusjohtaja Marja Pekkanen sanoo, että tavanomaista kävijämääristä on oltu kaukana.

– Lupaavaa kuitenkin on, että messuja pystytään avaamaan ja päästään edes puolinormaaliin kiinni, Pekkanen kommentoi.

Pekkanen toimii myös Suomen messu- ja tapahtumajärjestäjien puheenjohtajana, ja edustaa näin muitakin alan yrityksiä.

– Epävarmuus on suurin ongelma tällä toimialalla. Messuja lähdetään valmistelemaan vuosia aiemmin ja se on meille se aikajänne. Alalle on suuri ongelma, että rajoitukset muuttuvat muutaman viikon tai kuukauden välein, eikä sitä näkymää eteenpäin ole, Pekkanen sanoo.

Vaihtuvien rajoitusten ohella ala antaa kritiikkiä yhä puuttuvalle koronapassille.

– Nyt puhutaan, että pelastava tekijä on koronapassi. Viimeisempien tietojen mukaan koronapassi menee aika pitkälle syksyyn, pystyykö se enää pelastamaan tilannetta siinä vaiheessa, Pekkanen kysyy.

– Toimenpiteet, joita nyt suunnitellaan, olisi pitänyt suunnitella puoli vuotta sitten ja niiden olisi pitänyt olla nyt käytössä nyt, Pekkanen sanoo.

Koska esimerkiksi Helsingissä messuille vaaditaan yleensä pääsylippu, olisi koronapassin tarkastaminen helppoa lippujen tarkastuksen yhteydessä.

Kilpailijamaissa messut pyörivät, Ruotsi rinnastaa kauppakeskuksiin

Pekkasen mukaan Asuntomessut ovat ainoat messut, joita heidän edustamansa yritykset ovat puolentoista vuoden aikana voineet järjestää. Ruotsissa ja Saksassa vastaavaa täyspysähdystä messutoiminnalle ei ole ollut.

– Tärkeimmässä kilpailijamaassamme Ruotsissa avataan messuja ilman rajoituksia syyskuun alusta alkaen. Siellä messukeskuksia koskevat samat turvallisuuskäytännöt kuin kauppakeskuksia, sanoo Vepsäläinen.

– Vielä ei ole kukaan pystynyt minulle vastaamaan kysymykseen, että miksi messukeskuksia ei voida avata, vaikka kauppakeskukset ovat hyvillä turvallisuuskäytännöillä olleet auki koko pandemian ajan, Vepsäläinen kommentoi.

Messukeskuksessa jatketaan edelleen lokakuun ja sen jälkeisten kuukausien isojen tapahtumien valmistelua. Lokakuun ohjelmassa ovat muun muassa Helsingin kirjamessut.

