Täysin rokotettujen osuus Suomessa on yhä alle EU-keskiarvon – grafiikat näyttävät, miten maiden rokotustahdit vertautuvat

Suomessa ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen välinen aika on pidempi kuin monessa muussa maassa. THL on perustellut valintaa sillä, että pidempi väli antaa paremman ja pitkäkestoisemman rokotesuojan.

Toisen koronarokoteannoksen pistäminen etenee Suomessa hyvää vauhtia, mutta täysin rokotettujen määrässä Suomi on edelleen EU:n keskiarvoa jäljessä. Tämä selviää Oxfordin yliopiston Our World in Data -projektin (siirryt toiseen palveluun) koostamista viranomaistiedoista.

EU-maista nopein rokottaja on ollut Malta. Saarivaltion terveysministeri Chris Fearne ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että Malta on saavuttanut 90 prosentin rokotuskattavuuden yli 12-vuotiaissa.

The Times of Malta -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Fearne kehui saavutusta maailmanennätykseksi.

Kun mukaan lasketaan myös alle 12-vuotiaat, joita ei tällä hetkellä rokoteta, koko väestön rokotekattavuus Maltalla on Our World in Datan mukaan noin 80 prosenttia.

Maltan terveysministeri Fearne on aiemmin sanonut, että rokottamisen nopeaan edistymiseen on kaksi pääasiallista syytä: Malta tilasi EU:n yhteishankintamenettelyn kautta heti niin paljon rokotteita kuin oli mahdollista, ja maassa on tiheä terveysasemien verkko, jonka kautta rokotteet on saatu pistettyä nopeasti.

Viime aikoina Maltan rokotustahti on tosin ollut hitaampi, kun valtaosa ihmisistä on jo täysin rokotettuja.

Myös aikaisin rokotusohjelmansa käynnistäneissä Israelissa ja Yhdysvalloissa rokotustahti on hidastunut, ja EU ohitti Yhdysvallat rokotuskattavuudessa heinä-elokuun vaihteessa.

Suomen EU-keskiarvoa matalampaa täysin rokotettujen osuutta selittää osaltaan se, että Suomessa päätettiin alkuvuonna, että ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen väliin tulisi jäädä 12 viikkoa. Tällä hetkellä voimassa oleva annosväli on 8–12 viikkoa.

Pfizerin ja Modernan koronarokotteiden myyntiluvan mukainen annosväli on 3–4 viikkoa. THL:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että pidempi annosväli antaa paremman ja pitkäkestoisemman suojan. Lisäksi annosväliä pidentämällä on voitu antaa ensimmäinen rokoteannos nopeammin suuremmalle osalle väestöstä.

Monissa muissa Euroopan maissa suositeltu annosväli on kuitenkin lyhyempi kuin Suomessa.

Esimerkiksi Saksassa (siirryt toiseen palveluun) suositeltu annosväli on Pfizerille 3–6 viikkoa ja Modernalle 4–6. Aiemmin voimassa oli kuuden viikon annosväli, mutta suositusta muokattiin sen jälkeen, kun kävi selväksi, että toisen rokotuksen jälkeen suoja deltamuunnosta vastaan paranee huomattavasti.

Ruotsi puolestaan suosittaa (siirryt toiseen palveluun) Pfizerin ja Modernan rokotteille 7 viikon annosväliä ja Tanska (siirryt toiseen palveluun) 5–6 viikon väliä.

Tanskassa täysin rokotettujen osuus on noussut viime viikkoina vauhdilla. Koko väestöstä täysin rokotettuja on nyt noin 70 prosenttia ja yli 12-vuotiaista 80 prosenttia.

Tanskan hallitus ilmoitti (siirryt toiseen palveluun) tänään perjantaina, että koronaviruksen aiheuttamaa tautia ei enää pidetä yhteiskunnan kannalta kriittisenä sairautena ja 10. syyskuuta kaikista koronavirusrajoituksista luovutaan. Myös koronapassin käytöstä on määrä loppua.

Terveysministeri Magnus Heunicke perusteli rajoituksista luopumista korkealla rokotekattavuudella ja hyvällä tautitilanteella.

Tanska osti kesäkuun lopulla (siirryt toiseen palveluun) 1,17 miljoonaa lisäannosta Pfizerin rokotetta Romanialta, joka ei ollut saanut omia rokotteitaan kulumaan. Tuolloin Heunicke sanoi, että lisärokotteiden avulla entistä useampi tanskalainen saa täyden rokotussuojan nopeasti.

Myös Suomi on ostanut lisärokotteita Romanian ja Bulgarian kiintiöistä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi elokuun alussa, että Suomi on saanut hankittua 200 000 lisärokotteen erän, jonka ansiosta 12–15-vuotiaiden rokotusten aloittaminen ei haittaa muuta rokotusohjelmaa.

Suomessa hallitus on ilmoittanut tavoittelevansa sitä, että koronarajoitukset voitaisiin purkaa, kun 80–90 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kaksi koronarokotetta. Esimerkiksi THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek arvioi viime viikolla Ylelle, että tavoite voitaisiin saavuttaa loka-marraskuun vaihteessa, jos valmistajat toimittavat rokotteita luvatusti.

