Kokenut retkeilijä Vesa Koivunen ei pelkää petoeläimiä tai pakkasta, mutta yö syysmyrskyssä jäi mieleen: "Ei voinut tehdä muuta kuin toivoa parasta"

Pitkillä vaelluksilla yöpymisvarusteiden on oltava mahdollisimman pieniä ja keveitä. Vesa Koivusella on useita telttoja ja repertuaarista löytyy muun muassa alle kilon painoinen kevytteltta.

Pitkillä vaelluksilla yöpymisvarusteiden on oltava mahdollisimman pieniä ja keveitä. Vesa Koivusella on useita telttoja ja repertuaarista löytyy muun muassa alle kilon painoinen kevytteltta. Kuva: Vesa Koivunen

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen on kokenut retkeilijä ja aktiivinen ulkonaliikkuja.

Hän arvee nukkuvansa vuoden mittaan ulkona yhteensä kuukauden päivät. Vuodenajalla tai säällä ei ole väliä, kunhan on oikeanlaiset vaatteet ja varusteet.

Nyt kun ihmisiä houkutellaan nukkumaan ulkona Suomen ladun järjestämän tempauksen merkeissä, on ajankohta Koivusenkin mielestä elokuussa oiva: illat ovat tunnelmallisia ja pimeitä, ilma on raikasta ja luonnossa kuuluu vielä ääniä.

Koivunen kehottaa kokeilemaan ulkona nukkumista matalalla kynnyksellä. Heti ei välttämättä kannata rämpiä syvälle synkimpään metsään.

– Ulos voi mennä nukkumaan vaikka omalle parvekkeelle tai takapihalle. Jos kylmä hiipii, pääsee lämpimään sänkyyn nukkumaan. Kokeilla kannattaa kuitenkin ehdottomasti.

Suomen Latu järjestää kuudennen Nuku yö ulkona -tempauksen nyt lauantaista sunnuntaihin. Tempauksella muun muassa kannustetaan suomalaisia retkeilemään ja nauttimaan lähiluonnosta.

Lue seuraavaksi: Haluaisitko nukkua yön ulkona? – Kokeneet retkeilijät kertovat, miten yöpyminen käy mukavasti

Ikimuistoisin yö tulipalopakkasessa, pelottavin syysmyrskyssä

Vesa Koivunen on harrastanut retkeilyä 30 vuotta ja yhä siinä kiehtoo samat asiat: luonnon äänet, luonnon rauha ja luonto itsessään.

Koivunen on retkeillyt myös ääriolosuhteissa, niin 30 asteen helteellä kuin 40 asteen pakkasessa, sekä syysmyrskyssä.

Ikimuistoisin yö oli tulipalopakkasella Oulujärvellä sijaitsevassa saaressa.

– Lähtiessä lämpötila oli –20 astetta ja sääennuste lupasi lauhtuvaa. Aamulla pakkasta oli 40 astetta. Hiihdimme autolle, eikä se lähtenyt käyntiin.

Vesa Koivunen retkeilee ja yöpyy luonnossa kesät talvet. Tämän vuoden ensimmäinen telttaretki oli pojan kanssa uudenvuoden yönä kansallispuistossa. Kuva: Vesa Koivunen

Pelottavin kokemus oli syysmyrskyssä. Puita kaatui yöllä ympäriinsä, ihan läheltäkin. Kun teltasta kurkisti aamulla, maisema oli kuin sotatanner.

– Ei voinut tehdä muuta kuin pysyä paikallaan ja toivoa parasta.

Eläimiä hän ei ole pelännyt, eikä ole petoja kohdannut.

– Luotan siihen, että ne väistävät ihmistä ja niin ovat tehneetkin .

Tunnissa valmiina lähtöön

Kokeneella retkeilijällä tavaroiden pakkaaminen käy rutiinilla. Koivunen sanoo, että jos kutsu käy, hän on tunnissa valmis vaikka viikon retkelle.

Työmoodista pääsee pois myös lyhyemmällä irtiotolla.

– Perjantaina työpäivän jälkeen vain pakkaa tavarat rinkkaan ja ajaa yöksi metsän siimekseen.

Olennaista onnistuneeseen retkeilyyn on Koivusen mukaan on hyvät välineet: tarkoitukseen sopiva teltta, lämmin makuupussi ja makuualusta.

Koivusella telttoja on useita. Vedenpitävä teltta on hyvä Suomen vaihtelevissa sääoloissa, alle kilon painoinen kevytteltta taas on kätevä pitkällä vaelluksella, kun kannettavaa on muutenkin paljon.

Lue seuraavaksi:

Kolmen kuntajohtajan hullusta ideasta kehkeytyi uuvuttava marssi kraatterijärven ympäri: "Tässä on kysymys pienten kuntien periksiantamattomuudesta"

Ulkona nukkuminen on tämän kesän trendi, mutta ulkona nukuttu yö jää usein lyhyeksi – Syy valvomiseen voi yllättää

Sateen ropinaa ja tuulen ujellusta, mutta sisävessa – trendikäs glamping eli luksustelttailu vie suomalaiset luontoon niin, että joku toinen kantaa teltan ja nuotiopuut

5 vinkkiä riippumattoiluun – riippumatossa yöpyminen ei ole salatiedettä, mutta vaatii vähän perehtymistä

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun sunnuntaihin 29.8. kello 23 saakka.