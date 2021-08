Lasten laulukielto Helsingin kouluissa jatkunee enää syyskuuhun asti, jos tartuntamäärät jatkavat laskemista

Wilma-viesti Helsingin kouluista kertoo, että vanhempia ihmetyttänyt laulukielto saattaa päättyä syyskuun puolessavälissä. Laulukiellolla on pyritty estämään koronaviruksen leviämistä.

Helsingin kouluissa on alkaneella lukuvuodella ollut laulukielto. Lasten laulelu musiikkitunneilla on ollut pannassa koronatartuntojen ja täten laajojen karanteenien välttämiseksi. Isommassa kuvassa varotoimilla pyritään säilyttämään lähiopetus. Laulukielto on herättänyt vanhemmissa ihmetystä.

Tänään vanhemmille tulleen Wilma-viestin mukaan laulukielto saattaa päättyä syyskuun puolessavälissä. Jos koronatartuntatapaukset jatkavat tämänhetkistä laskuaan, pääsevät lapset syyskuun loppupuolella taas laulamaan.

Viestin mukaan yläkoululaisten koronarokotukset ovat edenneet hienosti ja pienempienkin koululaisten huoltajien ikäluokissa rokotekattavuus on jo varsin hyvällä tasolla.

Hyvän kehityksen jatkuessa laulaminen sallitaan sisätiloissa syyskuun puolessavälissä. Tällöin yläkouluikäisten rokotuksista on kulunut kaksi viikkoa ja rokotevaste on ehtinyt käynnistyä.

