Virtain perhesurman esitutkinta on päättynyt: rikosnimikkeinä olivat tappo sekä tapon yritys

Poliisi on saanut valmiiksi Virroilla tammikuussa tapahtuneeseen epäiltyyn henkirikokseen sekä epäiltyyn henkirikoksen yritykseen liittyvän esitutkinnan. Asiaa ei saateta syyttäjän käsiteltäväksi, koska rikoksesta epäilty on kuollut.

Virroilla tapahtui 21. tammikuuta henkirikos ja henkirikoksen yritys, jotka järkyttivät kyläyhteisöä Virtain Liedenpohjassa. Tapaus aiheutti suuren poliisioperaation, kun useat poliisipartiot ja Karhu-ryhmä etsivät epäiltyä.

Poliisi vahvisti, että epäilty tekijä ja uhrit olivat samasta perhepiiristä. Perheen lapsi loukkaantui ja oli sairaalahoidossa.

Nyt poliisi on saanut valmiiksi tapauksen esitutkinnan. Esitutkinnassa rikosnimikkeinä olivat tappo sekä tapon yritys.

Esitutkinta on päätetty saattamatta asiaa syyttäjän käsiteltäväksi, koska rikoksesta epäilty on kuollut. Rikosasiaan liittyvä esitutkintapöytäkirja on salattu kokonaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella.

Kyseisen rikosasian yhteydessä poliisi on myös aloittanut esitutkintalain mukaisen selvityksen sen selvittämiseksi, onko asiaan liittyvän lapsen asioissa rikottu mahdollisesti lakia.