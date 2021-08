Hesburgerin työntekijät kertoivat karuista työoloista, eikä perustaja Heikki Salmela ollut uskoa väitteitä – mieli muuttui, ja nyt alkaa selvitystyö

Heikki Salmela ei ollut aluksi uskoa esiin tulleita väitteitä työntekijöiden huonoista työoloista. Hän on kuitenkin joutunut muuttamaan käsitystään kohun edetessä. Tilanne otetaan hänen mukaansa vakavasti ja selvitystyö on jo käynnissä.

Hampurilaisketju Hesburger nousi uutisotsikoihin kurjista työoloistaan. Kaksitoista yrityksen entistä ja nykyistä työntekijää kertoi huonoista työoloista Ylelle.

Ylen haastattelemien työntekijöiden mukaan he ovat joutuneet muun muassa tekemään jopa kymmentuntisia työpäiviä ilman taukoja ja työskentelemään ilman palkkaa.

Hesburgerin perustaja Heikki Salmela kertoo yöunien jääneen vähäisiksi viimeisen parin yön aikana.

– Pahalle tuntuu. Päätin, että tämä asia pengotaan nyt täydellisesti. Lähden itse myös mukaan selvitystyöhön.

Anonyymit viestit hankala käsitellä

Heikki Salmela pitää ongelmallisena, että viestipalvelu Jodelista lähtenyt keskustelu on käyty suurimmaksi osaksi anonyymisti.

– Aluksi en ollut uskoa tätä ollenkaan. Pakko nyt on ollut muuttaa käsitystä.

Hän kertoo olevansa avoimesti mukana selvitystyössä.

– Eräs työntekijä lähestyi minua Facebookissa ja annoin hänelle puhelinnumeroni. Haluan että asiat selvitetään. Otamme tämän vakavasti.

Kuuntele 10 minuutin haastattelu, jossa toimittaja Kalle Mäkelä haastattelee Hesburgerin perustajaa.

Taustalla työvoimapula

Ravintola-alalle on ollut viime aikoina hankala saada palkattua uusia työntekijöitä, mikä johtuu ainakin osittain koronasta.

Heikki Salmela uskoo, että työvoimapula on nyt esiin tulleiden epäkohtien taustalla.

– Henkilöstöä on ollut vaikea saada. Jos on vain kaksi ihmistä töissä, niin totta kai se on hankala tilanne. Työvoimapula on merkittävä asia.

Myös Ylen haastattelemat työntekijät kertovat, että työvoimapula ja alimiehitys työvuoroissa on suurin syy ongelmille.

Palvelualojen ammattiliitto Pamin sopimusasiantuntija Raimo Hoikkala arvioi perjantaina Ylelle, että ravintola-alalla on työvoimapulan lisäksi vetovoimahaasteita.

– Jos nuorta on kohdeltu epäreilusti, niin ei ravintola-ala varmasti tulevaisuudessa houkuta, Hoikkala sanoo.

Epäkohtiin aiotaan puuttua

Hesburgerilla on nyt edessään selvitystyö, jossa Salmela siis sanoo olevansa itse mukana.

– Nyt on mentävä eteenpäin. Tulemme tiedottamaan, mitä tästä seuraa ja mitä olemme oppineet.

Työntekijät ovat kertoneet loputtomasta kiireestä, joka on uuvuttanut ja altistanut virheille.

– Jää majoneesit laittamatta ja tulee väärä juoma. Yhden ihmisen pitää huolehtia niin järjettömän monesta yhtä aikaa, kertoi Turussa työskennellyt Viivi Peltonen Ylelle.

Salmela itse kertoo olevansa tyytyväinen palveluun, jota on Suomen eri Hesburgereissa saanut.

– Olette maailman tärkeimpiä tekijöitä. Olen erittäin kiitollinen teistä. Toivottavasti saadaan myös lisää väkeä.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 28.8. kello 23.

Aiheesta aiemmin:

Jasmin Ristolainen ja 11 muuta nuorta kertovat karuista työoloista Hesessä – hampurilaisketjun mukaan joskus ei ole pidetty taukoja

Hampurilaisketjun karut työolot nousivat esiin, ja nyt niitä kommentoi ammattiliitto: "Tämä sotii täysin Hesburgerin vastuullisuuskampanjaa vastaan"

Ravintola-alaa vaivaa nyt niin kova työntekijäpula, että jotain on tehtävä – ravintolapomo puuttuisi alan sunnuntailisiin