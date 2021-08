Pikamuodin kriisi toi vipinää Suomen tekstiilialalle – visioissa siintää Pohjois-Euroopan johtajuus kierrätyskuiduissa sekä 17 000 uutta työpaikkaa

Suomalaisen Spinnovan puukuidusta ovat kiinnostuneita jo ainakin Adidas, H&M ja The North Face.

Tekstiilikierrätyksen pilottilaitoksella Paimiossa vaatejätekasat odottavat syksyä. Silloin ihmisten loppuun käyttämistä vaatteista ja teollisuuden tekstiileistä aletaan tehdä täällä uutta tekstiilimateriaalia.

Tekstiilikuitujen mekaanista kierrätystä ja kierrätyskuitujen käyttöä raaka-aineena aloitellaan nyt ensimmäisten joukossa maailmassa.

– Se on se ensimmäinen linkki, jolla pystymme todistamaan, että suljettu kierto on mahdollinen. Eli voidaan palata oikeasti tekstiiliin. Vastaavia keskuksia on Euroopassa ehkä viisi kappaletta, joissa tähän pyritään, mutta olemme tällä hetkellä varmasti kärkikastissa, sanoo VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

Paimiossa pian käynnistyvä tekstiilijätteen kierrätyslaitos on ensimmäisiä maailmassa. Nyt käytöstä poistetut vaatteet odottavat vielä muuntautumistaan uusiksi kuiduiksi. Kuva: Markku Sandell / Yle

Pikamuodin kriisi avaa markkinat uudenlaiselle vaateteollisuudelle

Suomen tekstiiliala on heräilemässä vuosikymmenien hiljaiselon jälkeen. Ala kurkottelee saastuttavan ja paljon parjatun tekstiiliteollisuuden uuden aikakauden mannekiiniksi. Käynnissä oleva tekstiiliteollisuuden murros mahdollistaa uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen syntymisen Suomeen, arvioidaan VTT:n ja Suomen Tekstiili&Muoti ry:n laatimassa tiekartassa (siirryt toiseen palveluun).

Sen mukaan alalle voitaisiin saada arviolta 1,2 miljardin euron edestä investointeja ja noin 17 000 uutta työpaikkaa. Vastaavaa ei ole nähty alalla vuosikymmeniin.

– Tähän johtaa tietysti se kriisi, johon kansainvälinen pikamuoti on joutunut. Kaikki isot tuottajat, jotka toimivat alalla, ovat antaneet suoran lupauksen omistajilleen, että he muuttavat toimintatapaa, jotta pystyvät toimimaan vielä seuraavalla vuosikymmenellä ja ollakseen hyväksyttyjä toimijoita, Harlin sanoo.

VTT:llä ja monissa yrityksissä uskotaan, että tekstiiliteollisuudesta tulee Suomelle vientituote. Samalla maailman päästöt vähenevät.

– Näkemys on, että Suomi voisi toimia Pohjois-Euroopan alueella merkittävämpänäkin kierrättäjänä. Mahdollisuudet ovat miljoonatonniluokkaan päästöjen vähentämisessä hiilidioksidissa, Harlin sanoo.

Kuva: Ali Harlin

Sama materiaali palaa vaatteeseen uudelleen

Tekstiilien kierrätys on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa myös uudet selluloosapohjaiset kuidut kiertävät täysin palvelleina vaatteina takaisin kuiduksi ja sitä kautta uusiksi vaatteiksi.

Selluinnovaatioista tunnetuin lienee vast'ikään pörssiin listautunut jyväskyläläiläinen Spinnova. Se on laajentanut VTT:n laboratoriomittakaavassa toteuttaman puukuituja langaksi muokkaavan prosessin tuotannolliseen mittakaavaan. Infinited Fiber Companyn innovaatio puolestaan tekee tekstiilijätteestä uutta tekstiilikuitua.

Suomella on etunaan muun muassa se, että alaa ei sido tiukka raami, kuten monia maita, joissa on vanha perinteinen tuotantoketju käytössä.

Spinnovan toimitusjohtaja ja toinen perustaja Janne Poranen ja puukuitukankaasta valmistettu takki. Kuva: Isto Janhunen /Yle

Suomessa heitetään tekstiiliä pois yli satamiljoonaa kiloa vuodessa. Yksi iso laitos pystyisi kierrättämään tämän kaiken.

– Me pystymme palauttamaan arvokkaat tekstiilimateriaalit takaisin kiertoon. Se on päätehtävämme. Tämä on se selkeä puuttuva palanen, mitä tarvitsemme, että tekstiilien kiertotalous ja kierrätysliiketoiminta Suomessa edistyy, sanoo asiakkuus- ja kehitysvastaava Henna Knuutila Rester Oy:stä.

Rester Oy avaa teollisuuden käyttämiä tekstiileitä Paimion kierrätyslaitoksen kuidunavauslinjastolla kuiduksi ja myy kierrätyskuitua teollisuuden tarpeisiin. Rester valittiin juuri Sitran kiinnostavimpien kiertotalousyritysten listalle (siirryt toiseen palveluun).

Rester Oy:n linjastolla jätetekstiilistä tuotettua uutta kuitua. Kuva: Markku Sandell / Yle

EU-maissa pitää järjestää käytöstä poistettavien tekstiilien keräys kierrätykseen viimeistään vuonna 2025. Suomessa valtakunnallinen poistotekstiilien keräys käynnistyy vuoteen 2023 mennessä. Nyt keräystä järjestetään isoissa kaupungeissa ja vaatekaupoissa (siirryt toiseen palveluun).

– Selvästi tämä herättää mielenkiintoa. Luulen, että kahden vuoden päästä tilanne on aivan toinen kuin tällä hetkellä. Ne tekstiilimateriaalit, joita pystytään mekaanisesti kierrättämään, varmasti kiertävät, Knuutila sanoo.

Tällä hetkellä ainakin Paimiossa vielä opetellaan ja selvitetään, miten tekstiilikuidun kierrätys lähtee pyörimään. Monikerroksiset, useita materiaaleja sisältävät vaatteet ovat ainakin vielä hankalia kierrätettäviä.

– Toppatakit ja paljettimekot ovat haasteellisia, sanoo Lounais-Suomen jätehuollon projektipäällikkö Markku Kokkonen.

Rester Oy:n Henna Knuutila. Kuva: Markku Sandell / Yle

