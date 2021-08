Jyväskylän yliopiston opetus alkaa tänään – lähiopetusta on tarjolla enemmän kuin aiemmin koronapandemian aikana

Jyväskylän yliopiston syyslukukauden opetus käynnistyy maanantaina 30. elokuuta.

Tarjolla on lähiopetusta enemmän kuin aiemmin koronapandemian aikana. Jyväskylän yliopisto on päättänyt, että pienryhmän koko voi olla korkeintaan noin 50 henkilöä. Lisäksi turvavälit on huomioitava.

Yliopiston hallinnon mukaan elo- ja syyskuun ajan noudatetaan näitä linjauksia. Koronatilannetta seurataan tarkasti, ja rajoituksia muutetaan, mikäli laajoja koronatartuntoja esiintyy opiskelupiireissä.

Suurten opiskelijaryhmien luennot toteutetaan ensisijaisesti etäopetuksena.

Monelle opiskelijoille lähiopetuksen alkaminen on helpotus. Lisäksi monissa opinnoissa tarvitaan myös lähiopetusta.

Esimerkiksi Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa liikuntabiologiaa opiskeleva Juho Lavonen kertoo, että urheilijan testaaminen vaatii lähiopetusta.

– Teoriaopiskelu onnistuu myös etänä verkossa, mutta urheilijan mittauksiin tarvitaan lähiopetusta, sanoo Lavonen.

Lavonen aloittaa neljättä opiskeluvuottaan eli hän tekee maisterivaiheen opintoja.

Myös opiskelijoiden itseopiskelutilat yliopistolla on avattu. Maskien käyttöä suositellaan myös edelleen yliopiston tiloissa.

Jyväskylän yliopistossa aloittaa tänä syksynä 2615 uutta opiskelijaa. Kaikkiaan yliopistossa opiskelee aktiivisesti noin 14 000 henkilöä.

Vaihto-opiskelijoita otetaan tänä syksynä Jyväskylän yliopistoon rajoitettu määrä, noin 115 opiskelijaa.

Jyväskylän yliopiston lukuvuoden perinteistä avajaisseremoniaa vietetään puolestaan keskiviikkona 1. syyskuuta. Tänä vuonna avajaiset järjestetään pääsääntöisesti verkossa.